Il Pescara vince il Memorial "Serra" a Pineto

Serie C Girone C

Il Pescara vince allo stadio “Mariani – Pavone” di Pineto il 1° Memorial “Matteo Ovidio Serra”. Nel triangolare amichevole tra la squadra di casa che milita in serie D, il Pescara di mister Colombo e lo Spoltore (Eccellenza), tanta emozione nel ricordo di Matteo, un ragazzo d’oro scomparso due anni fa, vittima di un tragico incidente stradale. Nel pregara il presidente del Pineto, Silvio Brocco, ha consegnato una targa, un gagliardetto, il libro del Pineto Calcio e un albo illustrato sulla città di Pineto al papà di Matteo, Giuseppe Serra, che ha pronunciato parole commoventi ma allo stesso tempo toccanti e stimolanti per i calciatori impegnati nel torneo amichevole.

Il Delfino, dopo aver visto il primo match, vinto dai padroni di casa sullo Spoltore, ha faticato non poco per avere la meglio del Pineto, solo ai calci di rigore dopo lo 0 a 0 dei 45'. Colombo senza Delle Monache, Ingrosso e Veroli, ma con Boben in difesa per la prima volta e l'esperimento Germinario trequartista. La squadra è parsa un po' appesantita rispetto alle uscite del ritiro di Palena. Nel secondo match, contro lo Spoltore, largo ai giovani e vittoria agevole (4-0) contro la formazione di Eccellenza. Di Amore, De Marino, Germinario e Mehic i gol biancazzurri.

I tabellini

Pineto – Spoltore 3-0

Pineto: Fois, Consorti, Ferrini, Lucarini, Marchigiani, Cascione, Di Sabatino, Restaneo, Capaldo, Maio (K), Brachini. A disp. Monti, Piccioni Cacciatore. All. Amaolo.

Spoltore: Palena, Carusi, Zanetti, Sborgia, Ricci, De Vincentiis, Tiberi, Ewansha, Colasante, Colecchia, Liguori. A disp. Marini, Rossetti, Buonafortuna, Luciani, Di Massimo, Chiacchiaretta, Selvallegra, Terrenzio. Allenatore: Di Camillo.

Pineto – Pescara 0-0 (2-4 dcr)

Pineto: Forti, Ceccacci, Di Filippom Nonni, Nacho, Della Quercia (K), Ciucani, Foglia, Gurini, Njambe, Allegretti. A disp. Monti, Piccioni, Cacciatore. All. Amaolo.

Pescara: Sommariva; Cancellotti, Boben, Pellacani, Milani; Gyabuaa, Lombardi, Mora; Germinario; Cuppone Lescano All. Colombo.

Pescara – Spoltore 4-0

Pescara: Plizzari; Saccani, Illanes, Veroli, De Marino; Mehic, D’Aloia, Germinario; Amore, Chiarella; Blanuta. All. Colombo.

Spoltore: Palena, Rossetti, Zanetti, Luciani, Connestari, Buonafortuna, Chiacchiaretta, Evanshia, Collecchia, Tiberi, De Vincentiis. All. Di Camillo.