Pescara, il momento delle cessioni: un altro biancazzurro al Frosinone

Il Pescara deve ancora completare la rosa, ma nel frattempo è impegnato anche nel mercato in uscita. Il ds Delli Carri ha trovato sistemazione anche a Milos Bocic, il 22enne di origine serba arrivato dall'Udinese tre anni fa: dopo il prestito alla Pistoiese, l'esterno d'attacco si trasferisce in serie B al Frosinone in prestito con diritto di riscatto. Segue quindi l'altro ex compagno Borrelli, che invece è stato prelevato dai ciociari in prestito con obbligo di riscatto. E' arrivato anche il comunicato ufficiale su Delle Monache: il 2005 diventa un giocatore della Samp a titolo definitivo, ma resta in prestito in biancazzurro per una stagione (qui i dettagli dell'operazione).

Mancano ancora alcune dismissioni per ridurre la rosa di Colombo: il prossimo a partire potrebbe essere il difensore Rasi, che piace al Siena. Poi il 2002 Lombardi, arrivato a titolo definitivo dal Monza, pronto a trasferirsi in prestito per continuare a crescere e poi tornare in biancazzurro. Si muove il mercato anche per Davide Veroli, il difensore classe 2003 seguito in A e B. Il Benevento è pronto a chiudere per il centrale marchigiano: in caso di cessione, anche probabilmente lui resterebbe un anno in prestito al Delfino. Dipenderà dalle richieste del club campano, che potrebbe anche decidere di prendere subito Veroli e aggregarlo alla rosa di mister Caserta.

Bocic, il comunicato

"La Delfino Pescara 1936 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Società Frosinone Calcio, per la cessione a titolo temporaneo con opzione di riscatto, per le prestazioni sportive del calciatore Milos Bocic".

Delle Monache, il comunicato

"La Delfino Pescara 1936 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Unione Sportiva Sampdoria, per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Delle Monache, contestualmente gli stessi diritti sono stati ceduti a titolo temporaneo alla Delfino Pescara 1936".