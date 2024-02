Pescara-Lucchese, l'inizio di una nuova era: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

L'inizio di una nuova era in casa Pescara. No, non ci si riferisce a vicende societarie, con una contestazione nei confronti del presidente Daniele Sebastiani che si ingigantisce, ma ad una nuova gestione tecnica. Mister Zdenek Zeman, come noto, per motivi di salute è stato costretto a fare un passo indietro e la sua eredità è stata assegnata dal club al fidato vice, Giovanni Bucaro. Sarà lui a guidare il Delfino da capo allenatore già dalla partita con la Lucchese, in programma sabato 24 febbraio alle ore 16:15 allo stadio Adriatico. All'andata fiì 4-1 per i biancazzurri, unica gioia all'interno di un periodo nerissimo. Il primo ma non l'unico per il Pescara, che ora è reduce da 3 ko di fila. I biancazzurri sono sesti a 8 punti dal terzo posto e a 5 dal quarto. In mezzo c'è anche il Gubbio che ha dato il via alla più recente crisi pescarese con un sonoro 4-0. I rossoneri toscani occupano la 14esima posizione assieme alla Vis Pesaro con 4 punti di vantaggio sulla zona playout





LE ULTIME – Nel Pescara mancheranno solo i lungodegenti Vergani ed Accornero. Tnjov verrà rilanciato nel trio di centrocampo, insieme al play Dagasso e ad uno tra Aloi (favorito) e Franchini. Difesa che poggerà su Plizzari, Floriani Mussolini, Brosco, Di Pasquale e Milani. Rientra Merola davanti, dubbi Cuppone-Sasanelli al centro e Cangiano-Meazzi sulla fascia sinistra. Nella Lucchese, Tiritiello per squalifica e Fedato causa infortunio. Davanti il ghanese Yeboah in vantaggio su Magnaghi.





L'ARBITRO - Enrico Cappai della sezione di Cagliari (al debutto con i biancazzurri) dirigerà il match, coadiuvato dagli assistenti Davide Merciari della sezione di Rimini e Andrea Cecchi della sezione di Roma 1. Quarto Ufficiale: Alessandro Colelli della sezione di Ostia Lido.





PROBABILI FORMAZIONI - Pescara (4-3-3): Plizzari, Floriani Mussolini, Brosco, Di Pasquale, Milani, Aloi, Dagasso, Tunjov, Merola, Sasanelli, Cangiano. All. Bucaro.

Lucchese (3-4-3): Chiorra; Sabbione, Gucher e Benassai; Quirini, Tumbarello, Cangianiello, De Maria, Disanto, Yeboah. Rizzo Pinna. All.Gorgone.

DOVE VEDERE LA PARTITA - Pescara-Lucchese, partita valida come turno N.28 del girone B Lega Pro, in programma sabato 24 febbraio alle ore 16:15 allo stadio Adriatico, sarà trasmessa su Sky Sport e in streaming su Now.