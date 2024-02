Pescara Calcio, nuove scritte offensive contro il presidente Daniele Sebastiani [FOTO]

Il momento in casa Pescara Calcio è assai difficile e delicato, tra una classifica molto deludente, l'addio forzato causa motivi di salute di mister Zdenek Zeman ed una contestazione nei confronti della società che si fa sempre più aspra. Da serpeggiante, la contestazione è infatti diventata aperta e non solo sui social, assumendo toni da censura.

Sotto quest'ultimo aspetto, negli ultimi giorni si sta avendo una vera e propria escalation. Prima i cori allo stadio, poi gli striscioni in vari punti della città, specialmente in zona stadio, poi atti vandalici allo stadio comunale di Silvi Marina, dove la squadra si allena, prontamente rimossi dai custodi prima della rifinitura dei calciatori alla vigilia del match (poi rivelatosi amaro) di Pesaro, ed adesso nuove scritte offensive, in particolare nei confronti del presidente Daniele Sebastiani invitato a farsi da parte, sulle mura del palazzo che ospita gli uffici della società. La Digos starebbe già visionando i filmati delle telecamere per individuare i responsabili dell'atto vandalico.