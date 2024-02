Scelto il post Zeman: il Pescara ha optato per la soluzione interna

Il post Sdengo è già iniziato a Pescara. Il club biancazzurro, a causa del forzato stop imposto a mister Zdenek Zeman per motivi di salute, ha preso la sua scelta dopo attenta ed approfondita riflesione. Sarà Giovanni Bucaro, già allenatore in seconda del Delfino e fidato collaboratore di Zeman, il nuovo primo tecnico e non sarà un semplice traghettatore nel breve periodo. Sino a fine stagione guiderà lui la squadra, poi è chiaro che il destino sarà deciso dai risultati. Come sempre e per ogni allenatore di qualisiasi sport. Si è optato per una soluzione interna all'insegna della continuità ma Bucaro avrà pieni poteri ed autonomia decisionale. E' lui dunque il nuovo tecnico e il ds Delli Carri, prima dell'annuncio ufficiale, comunicherà oggi - 20 febbraio 2024 - la decisione alla squadra.