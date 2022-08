Pescara, sfuma un altro obiettivo di mercato

Serie C Girone C

Anche Joshua Tenkorang depennato dalla lista dei possibili rinforzi del Pescara. Mentre la società biancazzurra attendeva una risposta dal centrocampista della Cremonese, che aveva preso tempo per valutare eventuali chiamate dalla B, quest’ultimo ha trovato l’accordo con la Virtus Entella e ieri pomeriggio è stato ufficialmente presentato dai liguri, decisamente tra i più attivi e brillanti club di Lega pro quest’estate sul mercato. Tenkorang, ex Campobasso, mezzala di gamba e inserimenti in zona offensiva, alla fine non ha scelto il Pescara, ma ha deciso ugualmente di giocare in C. Ancora una volta a decidere il futuro di un obiettivo di mercato del Delfino è il nodo ingaggio.

Il comunicato ufficiale

Con una nota ufficiale diramata sul proprio sito, la Cremonese ha annunciato poco fa "di aver ceduto a titolo temporaneo a Virtus Entella Chiavari i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Joshua Tenkorang". Dal sito del club ligure si legge che "la Virtus Entella comunica di aver trovato l’accordo con la società Cremonese per l’acquisizione a titolo temporaneo dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Joshua Tenkorang (nato a Novara il 26 maggio del 2000)". Ha fatto seguito poi la foto sui social ufficiali della Virtus Entella del calciatore con la maglia del club ligure.

Anche il 22enne Gavioli è saltato: dalla Reggina passa in prestito alla Pro Patria, nel girone A. Il finale di mercato del Delfino sembra tutto in salita. Manca un play a Colombo, e i giorni ora diventano pochi per trovare un elemento che soddisfi a pieno tecnico e società.