Il Pescara tenta un ex attaccante di serie A

Un anno di contratto con rinnovo automatico in caso di promozione in B. Questa l'offerta ufficiale fatta arrivare dal ds del Pescara Delli Carri ad un ex attaccante della serie A, oggi svincolato.

Nelle ultime ore la società ha iniziato le grandi manovre per cercare di portare all’Adriatico un giocatore di categoria superiore che aiuti tutto il gruppo a compiere un definitivo salto di qualità.

Di chi si trattativa? Di Marco Sau, 34 anni, bomber sardo attualmente svincolato, circa 400 partite nei professionisti tra A, B e C. Sau è esploso proprio in C dodici anni fa nel Foggia di Zeman (20 gol segnati) in cui muoveva i primi passi anche Lorenzo Insigne. Poi per l’attaccante, seconda punta per caratteristiche ma anche punta centrale all’occorrenza, poi l’exploit in B con la Juve Stabia (21 reti), sette stagioni al Cagliari tra A e B con una parentesi alla Samp, prima di arrivare a Benevento e fare la storia anche con i sanniti (prima promozione in A con Baroni in panchina, 13 gol in 31 partite). L'anno scorso pochissimo spazio e un solo gol, ma nessun problema fisico rilevante. Sau è integro e desideroso di ripartire: potrebbe essere l'uomo giusto per il nuovo Pescara.