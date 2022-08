Pescara, ecco le prossime mosse di mercato

Boben, Aloi, Ghion, Kraja. Quattro mosse per completare il Pescara entro la fine di questa settimana. Poi la società si fermerà e aspetterà due opportunità, per il trequartista e per la punta. L’obiettivo è non sbagliare, non muoversi in modo frettoloso e avventato. Servono calciatori di livello, e di mentalità, come quelli già arrivati finora alla corte di Colombo. L’obiettivo è cercare di essere, ai nastri di partenza, tra le squadre in grado di lottare per vincere il campionato.

Smentite sul possibile arrivo di Alberto Dossena, classe ’98 dell’Avellino. Il centrale bresciano cresciuto nell’Atalanta è in scadenza con gli irpini e non sembra esserci un rinnovo all’orizzonte. Ma il giocatore non interessa al Delfino, che ha già sistemato il reparto e non si muoverà se non in caso di addio di Ingrosso o Illanes.

Prosegue la trattativa per la definizione dell’operazione Aloi, il mediano che il Pescara ha richiesto nuovamente nei giorni scorsi agli irpini. Se prima l’accordo per una cessione a titolo definitivo non era stato raggiunto a causa delle divergenze tra il centrocampista e il suo club in materia di buonuscita, ora le parti sono molto più vicine per trovare una soluzione e chiudere l’operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto. In giornata dovrebbe arrivare l'ok da Avellino e il mediano potrebbe già mettersi in viaggio verso Pescara.

Tutto fatto per il centrale sloveno Matjia Boben, 28 anni, proveniente dalla Ternana in prestito secco. Il club umbro ha dato il via libera alla chiusura dell’affare: prestito secco. Il calciatore ha un contratto fino al 2024 con le Fere e avrebbe voluto giocare ancora in B, ma ha accettato di rimettersi in discussione in terza serie e ha scelto il Pescara: operazione e calciatore in arrivo domani in città per visite e firma. Da mercoledì sarà in campo agli ordini di Colombo.