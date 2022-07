Pescara, calciomercato: è fatta per un difensore centrale dalla serie B

Il Pescara in continuo movimento sul mercato: preso il difensore centrale Matjia Boben, sloveno 28enne della Ternana. Operazione praticamente già conclusa, mancano solo le firme e gli annunci. Tra lunedì e martedì, non più tardi, il giocatore arriverà a Pescara per aggregarsi alla truppa di Colombo. Quando il ds Delli Carri ha bussato per conto del Delfino alle porte degli umbri, ha trovato subito la piena disponibilità del club rossoverde, in cui opera il ds pescarese – ed ex – Luca Leone, per chiudere l’operazione in tempi rapidi. Il giocatore, centrale forte nel gioco aereo e di struttura fisica notevole, si è preso qualche ora di tempo per riflettere, volendo inizialmente restare in B, ma alla fine le parti si sono trovate e l’affare si può considerare virtualmente già fatto: sarà un prestito secco. Boben, ex Livorno, al momento completerebbe il reparto con Illanes, Pellacani e Veroli, più Ingrosso. Solo in caso di una cessione (proprio di Ingrosso), Delli Carri potrebbe muoversi ancora per reperire un altro centrale. Monitorata con attenzione la situazione di Coccolo, della Juventus: il giocatore non trova un accordo sulla buonuscita per liberarsi dal club bianconero. Qualora ci riuscisse, il Pescara sarebbe pronto a prenderlo. Ovviamente cedendo uno dei suoi giocatori nel reparto.