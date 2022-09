Pescara - Avellino: probabili formazioni e dove vederla in tv o in streaming

Inizia questa sera il campionato di serie C 2022/2023. Il Pescara giocherà nel girone C e inizierà la stagione all'Adriatico contro l'Avellino. Sarà subito big match per i biancazzurri di mister Alberto Colombo, che proveranno a partire subito con il piede giusto contro una diretta concorrente per l'alta classifica. L'ex di turno, Aloi, assente perché squalificato e infortunato. Colombo lancia, nel suo 4-3-2-1, subito Brosco al centro della difesa. Dubbio in attacco tra Delle Monache e Kolaj. Lescano al centro del reparto avanzato, Cuppone alla sua destra. Gyabuaa diga centrale a metà campo, con Mora e Germinario, che oggi giocherà la prima partita da professionista della sua carriera. I nuovi arrivati dalle ultime ore di mercato, Palmiero, Vergani, Desogus e Tupta, partono dalla panchina. Nei campani subito titolare l'ex Illanes, out il colpo di fine mercato Trotta, arrivato solo venerdì scorso in città e senza allenamenti con il gruppo. Biancoverdi con il 3-4-3. Arbitra Tremolada di Monza.

Pescara - Avellino: probabili formazioni

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Cancellotti, Brosco, Ingrosso, Milani; Germinario, Gyabuaa, Mora; Cuppone, Lescano, Delle Monache. A disp. D'Aniello, Sommariva, Boben, Pellacani, De Marino, Kraja, Palmiero, Saccani, Desogus, Kolaj, Tupta, Vergani. All.: Colombo.



AVELLINO (3-4-3): Marcone; Moretti, Aya, Zanandrea; Ricciardi, Dall'Oglio, Franco, Micovschi; Guadagni, Murano, Di Gaudio. A disp. Antignani, Pizzella, Auriletto, Illanes, Rizzo, Tito, Casarini, Garetto, Maisto, Matera, Ceccarelli, Gambale, Kanoute, Russo. All.: Taurino.

Pescara - Avellino: dove vederla in tv o in streaming

Pescara - Avellino, in programma questa sera alle 20:30 allo stadio Adriatico, per la 1a giornata di serie C girone C, sarà trasmessa in streaming per gli abbonati su Eleven Sports. Radiocronaca in diretta su Radio California 91.4.