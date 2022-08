Pescara, colpo di coda sul mercato: dal Napoli torna Palmiero

Alla fine, con pazienza ed esperienza, il ds del Pescara Daniele Delli Carri ce l'ha fatta: ha trovato il regista che mancava al Pescara di Colombo per spiccare il volo. E' Luca Palmiero, 26 anni, un ritorno in biancazzurro. A Milano da poche ore è stato raggiunto l'accordo con il Napoli, proprietario del cartellino del play napoletano, per la cessione a titolo definitivo del calciatore al Delfino. Fino a ieri sembrava un'operazione totalmente in salita, con il club partenopeo che non era intenzionato a mollare la presa sul giocatore, chiedendo - a lui o al Pescara - gli stipendi di luglio e agosto per svincolarlo e farlo trasferire in Abruzzo. Ha vinto il buonsenso, considerando che il Napoli avrebbo dovuto tenerlo in esubero nell'ultimo anno di contratto, e che allo stesso tempo Palmiero rischiava di non giocare e arrivare a giugno da svincolato e con una stagione persa.

Un affare importante per il presente, ma anche per il futuro, visto che Palmiero, decisamente un giocatore di categoria superiore per la C, firmerà un biennale con opzione di rinnovo per un terzo anno in caso di promozione in serie B. Il centrocampista ha già giocato nel Pescara nella stagione di serie B 2019/2020, quella della salvezza ai play-out contro il Perugia. Per lui 24 partite e 1 gol in prestito secco dal Napoli. Qualche infortunio di troppo ha condizionato quella stagione e, fin qui, la carriera del play scuola Napoli, che in C ha già giocato e vinto con la maglia del Cosenza, salendo in B dai play-off nella finale vinta all'Adriatico nel 2019.

Dopo l'arrivo di Tupta in attacco, e quello di Brosco in difesa (il difensore si allena già al Poggio e sarà convocato domenica per la prima di campionato), il mercato biancazzurro in entrata potrebbe essere chiuso, a meno che Delli Carri non riesca a reperire entro domani sera alle 20 anche una mezzala di categoria superiore.