Il Pescara non si ferma: arriva anche Vergani

Un altro giovane di prospettiva entra nella scuderia del Pescara: Edoardo Vergani, 2001, attaccante, è un nuovo giocatore biancazzurro. Il colpo di fine mercato lo piazzano Sebastiani e Delli Carri a Milano a poche ore dal fischio finale della sessione estiva. Acquisto a titolo definitivo per il giovane centravanti della Salernitana, cresciuto nell'Inter: firmerà un triennale con il Delfino e al club campano resterà il diritto al 40% della futura rivendita. Nato come prima punta, Vergani è un attaccante dinamico e molto mobile, dotato di ottima tecnica, che può giocare anche in coppia con un altro attaccante. Arriva dalle giovanili dell’Inter, con cui ha vinto il Viareggio 2018. Poi la cessione al Bologna e, con la Primavera rossoblu, 7 gol alle dipendenze di Luciano Zauri, all'epoca alla guida dei giovani felsinei nel torneo 2020/2021. Vergani nello stesso anno debutta in A, proprio a Milano contro l'Inter.

Un anno la cessione alla Salernitana, in serie A: solo 7 presenze, di cui una da titolare contro il Napoli con Colantuono in panchina. Il Pescara qualche ora fa lo ha convinto a ripartire dalla B e ha superato la concorrenza serrata del Bari, che ovviamente non avrebbe potuto assicurargli lo spazio che, a 21 anni, Vergani cerca per esplodere e mettersi in mostra tra i professionisti. Il Delfino lo avrebbe preso già in B a gennaio del 2021.

Dopo l'arrivo di Tupta dal Verona, con Vergani gli attaccanti in rosa diventano cinque. Ma la società sta per chiudere la cessione in prestito del moldavo Blanuta alla Fermana, nel girone B, per permettere al giovane talento del vivaio di fare esperienza lontano dalle pressioni e dalla concorrenza dell'Adriatico.

Tupta ufficiale

"La Delfino Pescara 1936 comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Hellas Verona, per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Lubomir Tupta".