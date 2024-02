Il pescarese Franceco Di Fulvio eletto MVP del Mondiale. Inserito anche nel Top 7 ufficiale della manifestazione

Nonostante sia stato sfortunato protagonista nella lotteria finale dei rigori nella Finalissima, dopo che però nei tempi regolamentari aveva regalato una prestazione monstre, il pescarese Francesco Di Fulvio si è confermato il n.1 al Mondo. Il fuoriclasse in forza alla Rpo Recco è stato super protagonista nel gran torneo disputato dal Settebello ai Mondiali di Doha 2024 e il cammino azzurro si rispecchia nelle Top 7 ufficiali della manifestazione, rivelate da World Aquatics contestualmente alla consegna delle medaglie. L’Italia è l’unica squadra a presentare due giocatori nella squadra del torneo, tra l’altro titolari del premio di MVP e di miglior portiere della competizione: Francesco Di Fulvio e Marco Del Lungo.





I tifosi azzurri hanno ancora negli occhi le prodezze del funambolo dannunziano. Di Fulvio, da anni ormai il giocatore di riferimento per il Settebello, ha ulteriormente elevato le sue capacità di leadership, risultando decisivo nei finali di partita contro Stati Uniti (ottavi, che ha consegnato all'Italia il pass olimpico), Grecia (quarti) e Spagna (semifinale). Strepitosa, come l’ha definita il c.t. Sandro Campagna, anche la prestazione in finale contro la Croazia, nonostante l’errore nella sequenza finale dei rigori grazie ai quali i Barakude hanno conquistato la medaglia d’oro.





Di Fulvio ha segnato complessivamente 18 reti, risultando con l’ungherese Gergo Zalanki e il croato Loren Fatovic il terzo miglior marcatore dei Mondiali dietro il francese Thomas Vernoux (26 gol) e l’azzurro Andrea Fondelli, protagonista di un clamoroso exploit da 20 gol con 32 tiri, ovvero col 63% di realizzazione. Di Fulvio ha tirato col 41% di efficacia, risultando il top scorer del torneo nell’alzo e tiro dai 6 metri con un clamoroso 6/6. Ma è abbinando questi numeri a due dati relativi alla difesa che si comprende lo spessore delle prestazioni offerte dal capitano azzurro: Di Fulvio ha piazzato 9 palle rubate e 8 stoppate nelle 7 gare giocate a Doha, più di una a partita, risultando il miglior giocatore del torneo in entrambe le statistiche, ex aequo con Drasko Brguljan e Alvaro Granados nella classifica dei “furti” e con Nicholas Presciutti e Nikola Jaksic (che però ha giocato una gara in meno) in quella dei tiri bloccati. Mostruoso.





Di Fulvio e Del Lungo sono due dei quattro giocatori della Pro Recco inseriti nella Top 7 dei Mondiali. Con loro anche Kostas Kakaris, miglior centroboa, e Gergo Zalanki, primo mancino della formazione, completata dal russo naturalizzato croato Konstantin Kharkov, dal bomber spagnolo Alvaro Granados e dall’universale francese Thomas Vernoux, capocannoniere con 26 reti.