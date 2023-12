Verratti torna nel mirino del Barcellona. Ma intanto si parla di lui per vicende extra campo

Nell'era Spalletti non ha ancora indossato la maglia della Nazionale e da quando è andato in Qatar sembra essere uscito dalle strette cronache calcistiche, ma i media internazionali continuano a parlare di Marco Verratti. Le notizie di calciomercato più recenti danno infatti il Gufetto di Manoppello in orbita Barcellona: i blaugrana pensano a lui come sostituto dell'infortunato Gavi. La sessione invernale di trattative è lunga e non è ancora iniziata, ma qualcosa di concreto potrebbe in effetti avvenire.

Di Verratti, intanto, i media internazionali parlano per altre vicende. Non calcistiche in senso stretto. La prima è accaduta lo scorso 7 ottobre, ma la notizia è stata resa nota soltanto nei giorni scorsi. Nasser Al-Khelaifi, presidente del Psg, ha pagato a caro prezzo la sua passione per il padel, visto che proprio in una partita contro Marco Verratti — suo ex giocatore dal 2012 fino all’ultima estate — ci ha rimesso il legamento crociato del ginocchio. Secondo il quotidiano spagnolo Sport, Al Khelaifi e Verratti — uniti da una sincera amicizia — si sarebbero infatti ritrovati insieme in Qatar, Paese nel quale adesso gioca il centrocampista pescarese per una partita di padel. La partita però si è conclusa in modo amaro per il Paperone del Psg, che a Doha ha trascorso tanti giorni di convalescenza.

La seconda notizia la si apprende dal comunicato ufficiale N. 2/CFAS 2023/2024 - Commissione Federale Agenti Sportivi e si tratta di una sanzione di 4.000 euro a Donato Di Campli, ex agente di Marco Verratti. Questa la decisione della Commissione federale agenti sportivi arrivata dopo l’esposto presentato dal centrocampista di Manoppello per le dichiarazioni rese dall’avvocato e imprenditore frentano al programma televisivo “Report” del 14 novembre 2022. La vicenda riguarda la trattativa (poi saltata) dell’estate 2017 per il trasferimento di Verratti dal Paris Saint Germain proprio al Barcellona di cui si è tornato a parlare in chiave mercato proprio in riferimento a Verratti. Di Campli affermò che il calciatore fu costretto dalla dirigenza del Psg a rifiutare la proposta e a rilasciare l’intervista sui canali ufficiali della società in cui prendeva le distanze da Di Campli. Una circostanza peraltro confermata da un audio inviato dal giocatore a Di Campli. “Marco non avrebbe mai fatto una cosa del genere senza quelle pressioni", disse Di Campli Di Campli a Report. “È verosimile ritenere che le dichiarazioni rese da Di Campli e la pubblicazione di messaggi confidenziali inviati da Verratti alla società parigina”, si legge sul provvedimento disciplinare della Commissione, “possano aver causato al calciatore un grave imbarazzo con la società e con gli stessi calciatori... Di Campli si limita a sostenere che il suo comportamento negligente sia stato provocato dalla condotta di Verratti, il quale, con la revoca del mandato (passato poi a Raiola, ndc)… avrebbe causato un grave danno alla sua professionalità e immagine…”. Dunque, la Commissione ha multato Di Campli per aver violato l’obbligo di riservatezza delle informazioni con il calciatore.