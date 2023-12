L'ex biancazzurro Luciano Zauri è Re di Malta: vinta la Supercoppa

Lo avevamo lasciato ai playoff di serie C con l'amara eliminazione alla guida del Pescara, alla sua seconda esperienza da capo allenatore in biancazzurro (dove aveva anche concluso la sua carriera da calciatore prima di iniziare ad allenare nelle giovanili) due stagioni fa, lo ritroviamo... Re di Malta! Stiamo parlando di Luciano Zauri, abruzzese di Pescina, che ha vinto la Supercoppa alla guida dei suoi Hamrun Spartans, squadra che allena da questa stagione e che ha avuto anche un'esperienza in Champions League durata pochissimo. Gli Spartans in finale hanno surclassato per 4-0 i rivali del Birkirkara, guidati da un tecnico italiano (Giovanni Tedesco).

Per Zauri si tratta del primo trofeo da allenatore di una prima squadra, per gli Spartans si tratta della sesta affermazione nella competizione (100% di vittorie). Ma la Supercoppa numero 6 nella storia del club arriva a 31 anni di distanza dall'ultima vittoria, datata quindi 1992. Tra i pali degli Spartans c'è un italiano, quel Federico Marchetti che qualche stagione fa era in procinto di firmare proprio con il Delfino biancazzurro. Mattatore della serata il brasiliano Johnny con 3 gol.