Cristiano D’Agostino, dallo Spoltore al provino con un club di Serie A

L'ultimo in ordine di tempo è Cristiano D’Agostino, classe 2008, giovane prospetto del gruppo dei ‘Allievi Regionali’ dello Spoltore che ha sostenuto un provino con l‘Hellas Verona, compagine che milita nella massima serie. Cristiano si è messo in luce con la maglia azulgrana nella propria categoria e le grandi doti dimostrate hanno attirato le attenzioni della società scaligera, che ha voluto visionare attentamente il calciatore sui propri campi dopo aver ricevuto entusiastiche relazioni sul suo conto

A Spoltore è ovviamente grande la soddisfazione di tutto. A parlare è il presidente Sabatino Pompa. “Auguriamo a Cristiano le migliori fortune sportive per il futuro a venire” così il numero uno azulgrana. “La nostra società intende esprimere la propria soddisfazione per il ragazzo e per il grande lavoro svolto dai nostri tecnici che, ogni giorno, mostrano dedizione affinché il nostro settore giovanile diventi una vera e propria vetrina'”