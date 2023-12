Il pescarese Gioele Giammattei vola in Nazionale Under 15

Nuovi talenti abruzzesi crescono e posso spiccare veramente il volo. Gioele Giammattei, talento pescarese ora in forza alla Roma, è stato infatti convocato in Nazionale Under 15 per un importante Torneo di Sviluppo UEFA in Portogallo contro i pari categoria portoghesi, Scozia e Stati Uniti.

Gioele, che si sta mettendo in luce con i giallorossi, figura tra 20 i calciatori convocati dal tecnico Enrico Battisti, ex settore giovanile del Pescara, che si sono radunati presso il Centro di Preparazione Olimpica di Roma prima di partire nel pomeriggio di mercoledì 29 alla volta di Lisbona. Gli Azzurrini hanno fatto il loro esordio alla Cidade do Futebol contro la Scozia giovedì 30 novembre (sconfitta per 1-0) prima di vedersela contro gli Stati Uniti e i padroni di casa del Portogallo rispettivamente sabato 2 (ore 11 locali, ore 12 italiane) e martedì 5 dicembre (ore 11 locali, ore 12 italiane).

Giammattei era stato tra i grandi protagonisti lo scorso settembre, proprio a Pescara, della prima edizione della Scudetto Cup, vinta dall'Inter che ha battuto proprio in finale la sua Roma. E nella circostanza Gioele era andato in gol, sbloccando una pirotecnica finale conclusasi con il punteggio di 5-4.

Gioele Giammattei -formatosi nella Durini Pescara - è uno dei due giovanissimi talenti della città dannunziana che attualemnte indossano la maglia della Roma Under 15, l'altro è Gianmarco Tombion (che è anche ex Pescara), eletto miglior calciatore della rassegna dannunziana che ha visto arrivare la Juventus al terzo posto.