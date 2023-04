Ufficiale, i play-off di serie C slittano: ecco quando giocherà il Pescara

Ora è ufficiale: i play-off di serie C slittano. Con il deferimento del Siena, è arrivata la comunicazione ufficiale da parte della Lega Pro. Tutto posticipato di dieci giorni, anche per il Pescara. L'inizio, inizialmente fissato per domenica prossima (30 aprile), ora è previsto per giovedì 11 maggio, mentre la finale - in gara di andata e ritorno - sarà giocata martedì 13 e domenica 18 giugno. Il primo turno della fase nazionale, in cui debutterà il Pescara, scivola così in avanti e adesso è previsto per giovedì 18 maggio, con la prima in trasferta per Lescano e compagni. All'Adriatico il ritorno si giocherà lunedì 22 maggio.

La nota della Lega Pro e il nuovo calendario

"Il Presidente di Lega Pro su espresso mandato del Consiglio Direttivo di Lega tenutosi in data 27.04.2023, ha disposto, a parziale modifica del Comunicato Ufficiale n. 180/L del 06.03.2023, l’aggiornamento delle date play-off come di seguito riportate. Fase del girone: 1° turno, gara unica giovedì 11 maggio; 2° turno, gara unica domenica 14 maggio. Fase nazionale: 1° turno, gara di andata giovedì 18 maggio, gara di ritorno lunedì 22 maggio; 2° turno, gara di andata sabato 27 maggio, gara di ritorno mercoledì 31 maggio. Final Four: semifinali, gara di andata domenica 4 giugno, gara di ritorno giovedì 8 giugno; finale, gara di andata martedì 13 giugno, gara di ritorno domenica 18 giugno".

Siena deferito e fuori dai play-off

Arrivato il deferimento per il Siena per responsabilità propria e diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro tempore Emiliano Montanari. La nota della Figc: "Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore dell’ACR Siena 1904, Emiliano Montanari, per il mancato versamento, entro il termine del 16 marzo 2023, delle ritenute Irpef relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2023, dei contributi Inps relativi al periodo di gennaio 22-febbraio 23, nonché del permanere, alla data del 16 marzo 2023, del mancato versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo ottobre 2021-agosto 2022. Con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 18, comma 1, del CGS per le condotte ascritte nell’ambito di altro procedimento disciplinare. La società è stata deferita a titolo di responsabilità propria e a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro tempore. Con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 18, comma 1, del CGS per le condotte ascritte alla società nell’ambito di altro procedimento disciplinare". I toscani potranno decidere se presentare ricorso avverso alla decisione, ma i 46 punti finali - considerate le penalizzazioni - li escluderebbero al momento dagli spareggi promozione; dove subentrerà la Recanatese, forte dei 47 punti stagionali.