I play-off di serie C verso il rinvio: la situazione

Terminata la stagione regolare in serie C. E' tempo di play-off. O forse non ancora... Con la fine delle partite dei tre gironi di Lega Pro, il quadro di promosse, retrocesse e qualificate alla post season è ormai completo. Si dovrebbe tornare in campo domenica prossima, ma il condizionale è d'obbligo. Ci sono ancora dei ricorsi e dei deferimenti da valutare, che potrebbero stravolgere la classifica e rimandare l'inizio della prossima fase. Il direttivo di Lega farà soltanto giovedì prossimo il punto della situazione e prenderà eventuali nuove decisioni in merito a "dei procedimenti pendenti dinanzi alla giustizia sportiva che coinvolgono alcuni club di Serie C". Il riferimento che rischia di bloccare tutto è quello del Siena, deferito dal procuratore federale a causa del mancato versamento delle ritenute Irpef relative al periodo novembre-agosto 21-22. Se la violazione fosse accertata, la squadra toscana potrebbe rischierebbe una penalizzazione di due punti in classifica e uscirebbe dai play-off a favore della Recanatese. In attesa dell’esito degli ultimi ricorsi anche Monterosi e Viterbese, penalizzate di 2 punti nel girone C. È quasi scontato che tra ricorsi e controricorsi ci sarà lo slittamento di una decina di giorni dell'inizio dei play-off, la cui data iniziale era prevista già per domenica prossima, 30 aprile. Si decide tutto giovedì.

Le squadre qualificate agli spareggi promozione possono quindi mettersi l'anima in pace: per tornare in campo dovranno attendere. Anche il Pescara, naturalmente, resta in stand by in attesa di capire quando potrà scendere in campo: al momento le date ufficiali del primo turno nazionale sono 7 e 11 maggio, ma è chiaro che scivoleranno in avanti in caso di rinvio ufficiale dei play-off. A festeggiare, oggi, sono quindi solo Feralpisalò, Reggiana e Catanzaro, già promosse in B avendo vinto i tre gironi.

Girone A: le qualificate ai play-off

Pordenone (già qualificata al 2° turno nazionale)

Lecco (già qualificata al 1° turno nazionale)

Pro Sesto (già qualificata al 2° turno di girone)

Padova

Virtus Verona

L.R. Vicenza (già qualificata al 1° turno nazionale)

Renate

Arzignano

Novara

Pergolettese

Girone B: le qualificate ai play-off

Cesena (già qualificata al 2° turno nazionale)

Entella (già qualificata al 1° turno nazionale)

Carrarese (già qualificata al 2° turno di girone)

Gubbio

Pontedera

Ancona

Lucchese

Siena

Rimini

Girone C: le qualificate ai play-off

Crotone (già qualificata al 2° turno nazionale)

Pescara (già qualificata al 1° turno nazionale)

Foggia (già qualificata al 2° turno di girone)

Audace Cerignola

Picerno

Monopoli

Latina

Potenza

Juve Stabia