Il Pescara sorride: ai play-off con la rosa al completo

Domenica prossima test amichevole a Capistrello per il Pescara, che da domani riprenderà la preparazione in vista dei play-off (di cui al momento non si conosce la data di partenza). Il programma di Zeman per il Pescara dopo la conquista del terzo posto è servito. Il boemo vuole far tirare il fiato ai suoi giocatori dopo nove partite giocate ad alta velocità (eccetto le due stecche clamorose di Messina e Taranto) e decisive per entrare ai play-off dal primo turno nazionale. Palmiero e compagno torneranno ad allenarsi domani quindi per riprendere la preparazione in vista del debutto nella post season. Il tecnico porterà in campo, poi, domenica prossima, i suoi giocatori – in particolare quelli che hanno giocato meno nell’ultimo periodo – per un test contro il Capistrello, club di Eccellenza che da due settimane ha concluso la stagione. L’evento è stato organizzato dalla società marsicana per celebrare i 50 anni di affiliazione Figc (inizio alle 15, biglietti a 5 euro).



In attesa di capire quando inizieranno gli spareggi promozione, a causa del caso-Siena che tiene tutti sulla corda in questi giorni (proprio giovedì dovrebbe essere ratificata dal direttivo di Lega Pro la decisione di far slittare i play-off in avanti, di dieci o addirittura quindici giorni), e di conoscere il nome del primo avversario nella corsa alla B (ci sarà sorteggio dopo i primi due turni), Zeman lavorerà per portare il motore del Delfino al massimo dei giri già dalla gara d’esordio, da giocare in trasferta. Al momento, aspettando le decisioni della Lega, la prima partita sarebbe in calendario per giovedì 11 maggio, in trasferta. Manca parecchio e ci sarà tempo per recuperare gli infortunati e far salire la condizione dei giocatori ancora acciaccati o indietro a livello atletico. Il primo che beneficerà di questi giorni di lavoro sarà certamente Luca Mora: l’ex Spal dovrebbe essere pronto tra due settimane, per questo sarebbe certamente a disposizione in caso di slittamento dei play-off. I giorni di riposo che termineranno oggi saranno preziosi anche per il portiere Alessandro Plizzari, da domani in gruppo con tutti i compagni. Ci saranno anche Vergani, Ingrosso e Gozzi, che erano assenti a Picerno nell’ultima gara di regular season. Gli acciaccati Rafia, Kolaj, Aloi e Gyabuaa si alleneranno con il gruppo e lavoreranno per essere disponibili all’inizio dei play-off. Per tutti non dovrebbero esserci problemi. Nessuna squalifica in vista per i biancazzurri nella prima uscita della post season. Il boemo vuole giocarsi le partite più importanti dell'anno con la formazione tipo nella migliore condizione. La vittoria che ha portato la squadra di Zeman al terzo posto ha ridato serenità e ottimismo all’ambiente. La B resta un obiettivo difficile da conquistare con la formula attuale dei play-off, ma per il Pescara provarci sarà un dovere.