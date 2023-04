Pescara, il terzo posto è tuo: la soddisfazione di Sebastiani

Il terzo posto non è sfuggito al Pescara. E, diciamocela tutta, è giusto così. I biancazzurri sono stati, seppur con alti e bassi, la migliore squadra del girone C alle spalle del super Catanzaro e del ricco Crotone (reduce da due retrocessioni di fila, dalla A alla C, con un bel gruzzolo da investire). Il Delfino entrerà ai play-off dal turno nazionale, affrontando un'avversaria da sorteggiare dopo i primi due turni e giocando la prima gara in trasferta il 7 maggio, prima di sfidarla nel ritorno all'Adriatico giovedì 11 maggio. Le altre terze sono il Lecco (girone A) e la Virtus Entella (girone B). Con le terze entrerà anche la vincitrice della Coppa Italia di Serie C, il Vicenza. Si parte il 30 aprile con le quinte classificate subito in campo, primo atto per arrivare alla Final Four. La finale tra le due squadre rimaste in corsa si giocherà con la formula andata e ritorno: prima sfida in programma il 4 giugno, seconda l’11 giugno.

Dopo la vittoria netta di Picerno, il presidente Daniele Sebastiani era soddisfatto: i suoi hanno raggiunto l'obiettivo minimo stagionale, senza fare scherzi negli ultimi 90' di stagione regolare. "Abbiamo pensato a gestire la partita, ma secondo me la prestazione è stata buona. Il terzo posto è certamente meritato. Resta il fatto che fino all’ultima partita ci siamo sudati questo gradino più basso del raggruppamento che potevamo conquistare molto prima. Abbiamo giocatori con qualità e quando giocano fanno la differenza e lo abbiamo visto anche a Picerno. Abbiamo cominciato molto bene, poi ci siamo fermati ma penso che il Pescara abbia legittimato la vittoria con una buona prestazione complessiva. I 19 gol di Lescano? Sapevo che sarebbe tornato ad essere un giocatore davvero importante".

I play-off slitteranno di quindici giorni? "Dovremo capire la prima situazione del Siena, vedremo cosa accadrà. Tempistiche? Credo che in una settimana capiremo cosa accadrà, in un senso o nell’altro".

Pescara ora sogna la B. "Dobbiamo fare bene nri play-off. Con Zeman dall’inizio si poteva lottare per il primo posto? Con i se e con i ma non ci fai nulla, le controprove non ci sono. Secondo me ci siamo presi una pausa troppo lunga nella quale non abbiamo gestito affatto bene il vantaggio accumulato nel nostro miglior periodo. Mister Colombo ha fatto una bella partenza e non sappiamo perché le cose poi sono cambiate. Con Zeman pace fatta? Adesso stiamo litigando perché ho detto che la squadra ha giocato bene, lui no...".

Play - off Serie C: tutte le date