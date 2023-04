"Pronto il rinnovo per Zeman", l'annuncio di Sebastiani

Comunque vadano i play-off, il Pescara punta alla conferma di Zeman in panchina anche per la prossima stagione. Lo ha annunciato il presidente Sebastiani, che ha proposto il rinnovo al boemo e adesso attende la risposta. “La conferma di Zeman? Se decide di rimanere io sono molto contento – le parole del presidente al microfono di Ciro Venerato e della Tgr Abruzzo – . La nostra mission è quella che piace a lui: giocare con una squadra giovane, che pratichi un buon calcio e che faccia divertire i nostri tifosi. Se il mister dovesse rimanere sarei assolutamente contento”, le parole di Sebastiani, che si espone con allenatore, squadra e tifosi: le sue parole quasi come una proposta lanciata a distanza al boemo, che sulla panchina biancazzurra da febbraio ha raccolto 17 punti in 9 partite, centrando l’obiettivo del terzo posto, che all’inizio dell’anno sembrava essere diventato difficile da difendere (ma che ha costruito nella prima parte della stagione il predecessore Colombo). Avanti con Zeman e con il suo 4-3-3 che non passa mai di moda. Anzi, continua a fare scuola. Dopo la promozione del 2012, la parentesi poco fortunata in A nel 2017, e quella successiva in B durata fino a marzo del 2018, Sdengo potrebbe continuare la sua opera di profeta del calcio offensivo all’Adriatico.

Slittano i play-off



Il presidente Sebastiani conferma l’imminente decisione del direttivo della Lega Pro: i play-off slitteranno sicuramente a causa del deferimento del Siena, che potrebbe portare ad una penalizzazione dei toscani e quindi ad una modifica del tabellone degli spareggi promozione del girone B. “Dovrebbero slittare i primi due turni di dieci giorni – conferma Sebastiani – . Le prime due partite, le gare secche, scivolerebbero al 10, 11 di maggio, con la speranza che si faccia in tempo. A meno che non si riesca a fare un miracolo con la giustizia sportiva e non si arrivi ad anticipare la partenza almeno al 7 maggio. Se dovesse essere realistica la prima ipotesi, il Pescara entrerebbe in scena non prima del 17 maggio, forse anche il 20. Prima? Non credo”.

Il terzo posto ha fatto felice il presidente e i tifosi. Ma il bello viene adesso. “L’obiettivo era arrivare al terzo posto, visto che le altre che hanno chiuso davanti erano più attrezzate di noi, anche se devo ammettere che sul campo, negli scontri diretti con le calabresi, non abbiamo avuto percezione di una differenza abissale. Le rivali per la B? C sono tutte buone squadre, ma il Pescara non ha nulla da invidiare a nessuno. Ci siamo confrontanti alla pari, nel nostro girone, con Crotone e Catanzaro, soprattutto al ritorno, e nessuno ci ha messo sotto al punto da farci pensare di essere inferiori. Ce la possiamo giocare contro tutti”.



Nuovi soci

Il Pescara non ha ancora chiuso le operazioni per l’ingresso di nuovi soci, annunciate mesi fa dal presidente Sebastiani. Ma il lavoro a fari spenti prosegue e il numero uno del club conferma i prossimi arrivi nella compagine societaria. Saranno, però, soci di minoranza che lo affiancheranno. Nessun ribaltone al vertice del Delfino è nell’aria. “Qualcosa di nuovo ci sarà, ci sto lavorando da tempo, da anni in realtà che mi muovo sotto questo aspetto. Magari non ci sarà qualcuno che rileverà le quote del Pescara in toto, ma ci saranno ingressi di persone che ci aiuteranno e ci affiancheranno in questo lavoro che diventa sempre più difficile”.