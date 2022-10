Giugliano - Pescara: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Sarà l'assenza di Plizzari tra i pali l'unica defezione per Colombo domani pomeriggio al Partenio di Avellino contro la matricola Giugliano (inizio alle 14.30). Il portiere ex Milan si arrende ad un attacco febbrile, tocca a Sommariva tra i pali, per la prima volta dal 1’ in campionato dopo il debutto in Coppa contro la Vis Pesaro. La difesa è invece confermata in blocco: Boben non è ancora tornato al top della forma e quindi sarà ancora Ingrosso a giocare accanto a Brosco (diffidato). Cancellotti e Milani dovrebbero essere i due terzini. Novità a centrocampo: gioca per la prima volta da titolare Salvatore Aloi, nel ruolo di mezzala destra al posto di Gyabuaa, mentre in regia va Palmiero, con Kraja che riposa. Mora inamovibile. Fin qui le tre novità certe della vigilia. Potrebbe essercene una quarta in attacco, con Desogus o Kolaj al posto di Delle Monache accanto a Lescano e Cuppone. Anche Vergani è tornato in condizione e scalpita, ma probabilmente il giovane ex Inter farà staffetta con Lescano a gara in corso. Dopo la rifinitura a Silvi e il pranzo di squadra all’Ekk Hotel, Colombo è partito mettendo in valigia alcuni dubbi che scioglierà solo prima di entrare al Partenio per il match.

Il Giugliano è una novità del campionato (tornato nei professionisti dopo 15 anni di assenza), ma è partito benissimo e adesso viaggia a centro classifica senza timori reverenziali nei confronti di nessuna big. Una squadra che in casa viaggia su numeri non da matricola, ma da mina vagante del girone C. Al Partenio il Giugliano ha già conquistato 10 punti (3 vittorie e un pareggio) segnando ben 10 gol. Di Napoli conferma il 3-5-2, in attacco conferma per Piovaccari, 38 anni e una lunga carriera in B e all’estero.

Giugliano - Pescara: probabili formazioni