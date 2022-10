Pescara - Fidelis Andria 3-0: partita, tabellino e voti

Serie C Girone C

Il Pescara vince ancora, 3 a 0 sulla Fidelis Andria, e scavalca in classifica il Crotone, sognando la vetta (in attesa che giochi il Catanzaro contro la Viterbese). Un successo netto e meritato, contro l'ultima in classifica, maturato tutto nei primi 45'. Segnano i bomber, Cuppone e Lescano, ma la squadra di Colombo gira che è una meraviglia e nella ripresa manca il poker almeno in due occasioni, prima di tirare i remi in barca pensando al prossimo turno, infrasettimanale, ad Avellino contro il Giugliano.

La partita

Il Pescara è riuscito a fare la cosa più difficile, sbloccare presto la partita. Prima ha spaventato i pugliesi con l’asse Lescano-Cuppone, ma l’assist dell’italoargentino aveva qualche giro di troppo per essere agganciato in area dall’ex Potenza. Questo al 10’. Sono passati solo due minuti per la palla del vantaggio. Recupero a metà campo in pressing di Kraja, di nuovo Lescano in verticale per il collega, scattato sul filo del fuorigioco e arrivato solo davanti a Zamarion, saltato prima dello scarico facile nella porta ormai vuota. Terzo centro del bomber di Nardò.

Al 36’ è arrivato l’altro episodio chiave del match. La solita pennellata d’autore di Mora ha permesso a Delle Monache di sbucare in area e scavalcare il portiere con un tocco acrobatico, ma è stato toccato in maniera irregolare. Rigore. Il 17enne abruzzese avrebbe voluto calciarlo, ma Lescano si è assicurato il pallone, andando a spiazzare Zamarion per il raddoppio.

L’Andria è in empasse, divisa tra la volontà di gettarsi in avanti alla ricerca di un gol buono per riaprire la gara e la paura di subire un’altra imbarcata dopo quella casalinga di una settimana fa contro il Catanzaro. Quando il primo tempo sembrava ormai finito, per i pugliesi la punizione più severa: il Pescara ha costruito sulla destra una rapida offensiva in pieno recupero, da Cancellotti a Cuppone, con il cross che ha trovato l’impatto puntuale di Lescano, che ha chiuso la partita virtualmente a fine primo tempo segnando il suo quinto gol stagionale.

La ripresa è pura gestione dei biancazzurri di casa, con Cudini che ha tentato di riscrivere la storia di un pomeriggio da incubo pescando dalla panchina. Ma dopo un quarto d’ora di equilibrio, è stato il Pescara ad avere tra i piedi le chance di arrotondare. Nel giro di pochi minuti, sia Vergani che Cuppone avrebbero la palla del poker. L’ex Inter Primavera ha bruciato Milillo allo sprint, ma non ha avuto la lucidità di infilare Zamarion in uscita tempestiva al limite dell’area. Pochi secondi e Cuppone in area ha avuto un’altra occasione clamorosa, ma ha preso la mira con troppa fretta per cercare di battere ancora il portiere ospite fuori dai pali. Da lì in poi solo accademia e qualche sostituzione per gestire le forze. E' la seconda vittoria casalinga in campionato.

Pescara - Fidelis Andria 3-0: il tabellino

MARCATORI Cuppone (P) al 12’, Lescano (P) al 38’ su rigore e al 46’ p.t.

PESCARA (4-3-2-1) Plizzari 6; Cancellotti 7, Brosco 6,5, Ingrosso 6,5, Milani 6,5 (dal 18’ s.t. De Marino 6); Gyabuaa 75 (dal 41’ s.t. Aloi s.v.), Kraja 7 (dal 1’ s.t. Palmiero 6), Mora 7,5 (dal 32’ s.t. Crecco s.v.); Cuppone 7,5, Delle Monache 6; Lescano 7,5 (dal 18’ s.t. Vergani 6). (Sommariva, D’Aniello, Crescenzi, Kolaj, Boben, Desogus, Tupta, Saccani, Germinario). All. Colombo 7,5

FIDELIS ANDRIA (4-3-3) Zamarion 5,5; Fabriani 4,5, Milillo 5,5, Dalmazzi 5, Hadziosmanovic 5; Candellori 5,5, Arrigoni 5,5 (dal 42’ s.t. Mercurio s.v.), Paolini 5 (dal 23’ s.t. Mariani s.v.); Pavone 6 (dal 13’ s.t. Bolsius 5), Sipos 5 (dal 41’ s.t. Zanelaj s.v.), Djibril 5,5 (dal 13’ s.t. Orfei 5). (Vandelli, Graziano, Pinelli, Urso, Delvino, Ciotti, Alba, Tulli). All. Cudini 5,5

ARBITRO Scarpa di Collegno 6,5.

NOTE paganti 2.825, abbonati 1.164, incasso di 34.894 euro. Ammoniti Zamarion, Kraja, Arrigoni, Dalmazzi. Angoli 2-4.