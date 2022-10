Pescara, cambia l'orario delle prossime due partite

Pescara – Fidelis Andria, in programma sabato prossimo all'Adriatico, si giocherà alle 14.30, e non più alle 17.30, come da programma fino a qualche giorno fa. Lo ha comunicato ufficialmente la Lega Pro. Anche il turno infrasettimanale di martedì prossimo, la trasferta sul campo del Giugliano, al Partenio di Avellino, verrà anticipata: inizio alle 14.30 e non più alle 21. Arrivata da poche ore la ratifica della Lega Pro. Parte la rivoluzione contro il caro-energia annunciata qualche settimana fa dal presidente Ghirelli sui campi della serie C.

Verso la Fidelis Andria, le ultime



La sfida di sabato prossimo, contro il fanalino di coda del girone C, sarà l’occasione per vivere un altro derby contro il Delfino per il ds dei pugliesi Sandro Federico, fino all’anno scorso dietro la scrivania del Teramo, sempre con ottimi risultati sportivi e gestionali. L’estate scorsa Federico, che nel 2021 era nell’orbita del Pescara come possibile nuovo ds, prima dell’arrivo di Matteassi, è passato all’Andria, prima ancora che arrivasse per il Teramo la doccia fredda dell’esclusione dal professionismo. Sabato sarà all’Adriatico per cercare di fare ancora uno sgambetto ai biancazzurri, come l’anno scorso (doppio pareggio in campionato e vittoria del Teramo in Coppa).



Colombo ritroverà Gyabuaa dopo la squalifica e rilancerà l’ex atalantino come mezzala destra, con il dubbio al centro tra Palmiero e Kraja, entrambi in ottime condizioni e reduce da una bella prestazione a Potenza. Ma alle porte c’è anche la trasferta di martedì contro il Giugliano e per questo uno dei due play potrebbe riposare in vista della gara infrasettimanale. Stesso dicasi per i difensori. Sabato intanto potrebbe essere convocato per la prima volta Alessandro Crescenzi: contro la Fidelis Andria tornerà a respirare il clima partita dalla panchina, martedì prossimo potrebbe esordire. In attacco, sempre aperto il ballottaggio tra Desogus, Kolaj, Tupta e Delle Monache per una maglia con Cuppone e Lescano, leader del reparto avanzato.