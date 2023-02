Fidelis Andria - Pescara: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

"E' il momento di accelerare". Alberto Colombo domani pomeriggio sul campo della Fidelis Andria non vuole cali di tensione dal suo Pescara. Allo stadio Degli Ulivi, alle 17.30, ci sarà Brosco al centro della difesa in tandem con Boben. E’ andato ko all’ultimo momento Ingrosso, vittima di un virus intestinale, e così il tecnico del Delfino non ha potuto schierare lo stesso undici che ha battuto il Potenza. La sostanza non cambia: biancazzurri in campo con il 4-2-3-1 e con Vergani punta centrale, supportato da Rafia sulla trequarti e dagli esterni d’attacco Merola e Delle Monache. Out anche Desogus, che ha problemi muscolari (infiammazione agli adduttori). Convocato anche Luca Mora, probabilmente l’ex Spal partirà dalla panchina. “Mora si è allenato e sta bene, è convocato e potrebbe essere anche utilizzato. Dopo aver visto la prova con il Potenza posso dire che a grandi linee potrebbe scendere in campo la stessa squadra. Ma dobbiamo dimenticare il match di domenica scorsa”. I tifosi sperano che non abbiano dimenticato la partita contro il Potenza Merola e Rafia, i due volti nuovi subito decisivi: “Loro hanno una voglia di dimostrare e di rimettersi in gioco tale da compensare la stanchezza derivante dal loro poco utilizzo nelle ex squadre di provenienza”, ha aggiunto Colombo.

Il tecnico teme l’approccio mentale dei suoi: “La partita con il Potenza deve darci fiducia, ma non ci deve far perdere la concentrazione perché tutte le gare sono difficili e tutti i campi sono complicati. L’Andria è una squadra come tutte le altre della categoria, che ha ancora di più la necessità di fare punti per centrare la salvezza, credo attraverso i play-out. Ci aspetta una battaglia, per questo dovremo farci trovare pronti. I pugliesi meritano il massimo rispetto. Io mi aspetto una squadra che non partirà attaccando rischiando di prenderle. Ci sarà un ambiente caldo, con una tifoseria vicina alla squadra, e noi dovremo cercare di mettere in campo ancora di più di quello fatto domenica scorsa. Sara una partita difficile, soprattutto dal punto di vista temperamentale, dovremo essere all’altezza”.

Se il Pescara vuole davvero dimostrare di essere guarito, e di poter chiudere la stagione regolare al terzo posto alle spalle delle due calabresi, deve ripetere partite come quella di domenica scorsa sempre più spesso da qui alla fine: “Il nostro obiettivo è di arrivare costantemente ad avere prestazioni come quelle col Potenza. Perché in campionato ci sono margini di errore, ma nei play-off no. Oggi come oggi non possiamo permetterci passi falsi perché non abbiamo fatto una serie utile di risultati tale da garantirci sicurezza”.

Fidelis Andria - Pescara: probabili fomazioni

FIDELIS ANDRIA (3-5-2) 31 Polverino; 15 Delvino, 17 De Franco, 13 Borg; 16 Ciotti, 18 Candellori, 6 Arrigoni, 77 Paolini, 29 Micovschi; 98 Bolsius, 27 Pavone. All. Trocini.

PESCARA (4-2-3-1) 22 Plizzari; 29 Cancellotti, 13 Brosco, 18 Boben, 3 Crescenzi; 6 Gyabuaa, 20 Kraja; 25 Merola, 17 Rafia, 11 Delle Monache; 9 Vergani. All. Colombo.

Arbitro: Giordano di Novara.

Fidelis Andria - Pescara: dove vedere la partita in tv e in streaming

Fidelis Andria - Pescara, partita valida per la 7a giornata di ritorno del girone C di serie C, in programma domani, domenica 12 febbraio alle 17.30 allo stadio Degli Ulivi, sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports.