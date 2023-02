Verso Fidelis Andria - Pescara, le ultime

Il Pescara a caccia della continuità per recuperare i due mesi della stagione buttati via tra dicembre e gennaio: 11 punti nelle ultime 12 partite rappresentano un bottino troppo magro per tornare a fare la voce grossa in campionato. Il saldo per mister Colombo è negativo: 3 vittorie e 2 pareggi, ma addirittura 7 le sconfitte. Ora bisogna tornare a correre per arrivare di slancio e con più certezze possibili ai play-off. Senza perdere il terzo posto, prezioso e decisivo, e magari sognando fino alla fine un recupero miracoloso sul Crotone. Il Pescara è uscito con le idee chiare dal mercato di gennaio: chiusa la querelle Lescano, mandati a giocare altrove gli scontenti, inseriti due giocatori di qualità, come Rafia e Merola. L’ex fantasista della Juventus Next Gen è la pedina che finora mancava nella rosa di Colombo: il trequartista puro in grado di giocare alle spalle della punta (o delle punte), con estro e imprevedibilità nell’ultimo passaggio necessarie a sbloccare le partite. Al tunisino si aggiunge il mancino di Merola, che non era arrivato nel mercato estivo e che tanto serviva a Colombo per variare la manovra offensiva. L’ex Foggia e Cosenza nasce trequartista e per questo ama convergere spesso verso il centro, lasciando la corsia libera all’inserimento del terzino. Il nuovo Pescara ridisegnato con il 4-2-3-1 sembra aver trovato equilibri perfetti. Kraja e Gyabuaa sono una coppia solida e affidabile in mezzo al campo. Se poi il Delfino ha davvero trovato l’assetto giusto per vincere partite di livello più alto rispetto a quella di domenica scorsa, sarà il campo a dirlo nelle sfide decisive della stagione.

Le ultime

Domenica prossima (ore 17,30) il Delfino giocherà ad Andria contro l’ultima in classifica. Colombo ritroverà Brosco dopo la squalifica e affiderà probabilmente al centrale ex Vicenza una maglia da titolare. Ingrosso e Boben in corsa per l’altro posto disponibile. Mora è tornato a lavorare in campo, ma ha svolto una seduta differenziata. Al massimo, l’ex Spal sarà seduto in panchina per dare un eventuale contributo a gara iniziata, il suo possibile ritorno tra i titolari fissato al 19 febbraio in casa contro il Giugliano. Ancora infortunato il terzino Paolo Gozzi preso in prestito dal Genoa (era anche lui al Cosenza in B con Merola). Ko anche Desogus, che ha un problema muscolare da valutare con attenzione: rischio pubalgia per il sardo. La Fidelis Andria è ultima in classifica con 18 punti, assieme alla Viterbese (che però ha subito una penalizzazione di due punti). I pugliesi hanno conquistato ben 15 punti in casa e questo conferma che anche l’impegno di domenica prossima andrà affrontato con il coltello tra i denti da Cancellotti e compagni. Solo 4 le sconfitte casalinghe dell’Andria, una in meno del Pescara.