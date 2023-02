Il Pescara invita tutti al "Calcetto in maschera"

Tutto pronto per il Carnevale in maschera del Pescara: domenica 19 febbraio la società biancazzurra organizza un divertente torneo di calcetto dedicato ai giovani calciatori e calciatrici (dedicato alle categorie 2015/2016/2017/2018) allo stadio Adriatico. Si giocherà al mattino, prima del match di campionato di serie C della prima squadra contro il Giugliano. Sfida aperta sul terreno di gioco, ma non solo: i bambini potranno sfoggiare le loro maschere di Carnevale. Inizio fissato alle ore 10 con il raduno delle mascherine nel piazzale dell’antistadio Flacco di Pescara, poi il via con al torneo sotto lo sguardo vigile degli istruttori della Scuola Calcio del Pescara. Al temine della manifestazione sportiva previsto un "walkabout" all’interno dello stadio Adriatico, pranzo in tribuna Majella per tutti i partecipanti e la partita di Lega Pro tra Pescara e Giugliano sugli spalti. Tra primo e secondo tempo sfilata dei partecipanti all’interno dello Stadio Adriatico e premiazione finale per la migliore mascherina a cura della Pescara calcio.