La RC Angolana chiude il campionato con una vittoria a Lanciano

A Scerni, contro il già retrocesso Lanciano, la RC Angolana il suo campionato vincendo 5-1 grazie alla doppietta di Pendenza ed ai gol di Tidiane, Cichella e Memmo. A nulla vale la marcatura di Valdes per i rossoneri. Risultato decisamente meritato considerata la mole di gioco prodotta e la quantità di palle gol. Rispettati i pronostici della vigilia, nerazzurri momentaneamente al terzo posto a quota 57 punti in attesa delle gare di domani.

La cronaca

Pronti via ed al 6’ angolani avanti: cross dalla sinistra di Pastafiglia, Pendenza colpisce male di testa ed il pallone sembra andare inesorabilmente fuori. Ci crede però D’Ercole che scatta sulla linea di fondo e serve a rimorchio lo stesso Pendenza che da due passi sigla lo 0-1. Va subito vicino al raddoppio l’airone di Vittorito ma la sua conclusione ravvicinata viene murata da un difensore. È una gara a senso unico: Gobbo raccoglie una respinta della difesa, mira l’incrocio col mancino ma la sfera sorvola la traversa di pochissimo. Alla mezzora colossale palla gol sui piedi del solito Gobbo, pescato alla grande da Pastafiglia, la sua conclusione al volo dall’altezza dell’area piccola termina nuovamente alta. Gli affondi angolani non sortiscono effetti fortunosi: Pendenza colpisce il palo di testa, sulla ribattuta Cichella deposita in rete ma il direttore di gara ferma tutto per posizione irregolare. Al 35’ ancora Pendenza scheggia nuovamente il legno di testa e non riesce a spingere in fondo al sacco sul tap-in. Il Lanciano si fa notare per la prima volta al 44’, ma la botta da fuori di Leone è disinnescata in tuffo da un attento Colantonio. Al rientro dagli spogliatoi ecco il bis: è il 1’ minuto della ripresa, cross tagliato di Pastafiglia dalla sinistra, Tidiane sbuca a centro area ed in spaccata infila Lacirignola per lo 0-2 sacrosanto. Al 4’ arriva anche il tris: pennellata di Ucci dalla destra, per Pendenza è un gioco da ragazzi battere il portiere di testa da centro area. Gli uomini di Daleno si affidano alla classe di Valdes, il suo fendente di controbalzo sfiora il palo. Mister Miani effettua qualche sostituzione, entrano Restaneo, Memmo e Morelli. Al 13’ accorcia lo svantaggio il Lanciano: botta da fuori di Belloisi che colpisce il palo, la sfera carambola sui piedi di Valdes che appoggia in rete in posizione di sospetto fuorigioco. Nel finale calano un po’ i ritmi, Tommaselli si costruisce una bella palla gol sugli sviluppi di un calcio franco, il suo tiro col destro è murato con il piede da Lacirignola sul primo palo. Alla mezzora si mette in proprio un super Cichella, il suo tiro cross è smorzato in corner. Sugli sviluppi dello stesso, segna lo stesso Cichella con un rimpallo un po’ fortunoso ma assolutamente meritato. Restano anche in inferiorità numerica i padroni di casa a causa di un infortunio e della mancanza di cambi in panchina. Memmo al 41’ cala il pokerissimo al termine di una grandissima azione personale: slalom in bello stile e palla sotto le gambe di Lacirignola. Sfiora anche la marcatura anche il baby ucraino Dmytro Kucherenko dalla lunga distanza, ma non succede più nulla.

Lanciano - RC Angolana 1-5: il tabellino

Lanciano Calcio 1920: Lacirignola; Pugliese, Leone, Fall, Giangiacomo, Mecarini, Pastore, Valdes, Belloisi, Molinaro, Silveri. A disposizione: Iammarino. Allenatore: Daleno.

Renato Curi Angolana: Colantonio; Ucci (10’ st Morelli), Pastafiglia, Cichella (35’ st Kucherenko D.), Tommaselli, Fabrizi, D’Ercole (5’ st Restaneo), Lombardi, Pendenza, Gobbo, Tidiane (5’ st Memmo). A disposizione: Kucherenko Y., Reale, Scurti, Pierfelice, Morelli, Marcucci. Allenatore: Miani.

Marcatori: 6’ pt e 4’ st Pendenza, 1’ st Tidiane, 13’ st Valdes, 32’ st Cichella, 41’ st Memmo.

Ammoniti: Pastafiglia, Restaneo (RCA).

Arbitro: Sacripante di Teramo.