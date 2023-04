Delusione RC Angolana, dal sogno serie D ad un finale anonimo

Per mesi grande rivelazione del campionato e outsider candidata a rubare il posto per la D a L'Aquila e Giulianova. La RC Angolana è crollata sul più bello e ha vanificato tutto nel giro di poche settimane. La squadra di Miani si ritrova, così, a vivere un finale di stagione anonimo, dopo il trionfo già ufficiale dell'Aquila e lo sprint del Giulianova, che si è preso il posto nei play-off nazionali senza passare dall'anticamera degli spareggi regionali. Domani al Petruzzi ultima casalinga con il derby pescarese contro lo Spoltore (ore 15).

A due giornate dal termine del campionato, Alessandro Pendenza traccia un bilancio della situazione in casa nerazzurra, dopo il mancato approdo ai play-off: "La sconfitta di Sulmona brucia tanto: vincerla avrebbe significato mantenere accesa l’ultima fiammella di speranza dei play-off - le parole del bomber di Vittorito - . L’avevamo preparata bene e ad un certo punto ci s’era messa dalla nostra parte. Purtroppo dopo l’espulsione abbiamo perso un po’ la bussola ed è finita come sappiamo. Il morale della squadra purtroppo è basso, veniamo da un periodo piuttosto lungo di mancanza di vittorie. Questo, unito al mancato approdo ai play-off, che ad un certo punto credevamo potessero disputarsi, fa sì che il clima sia un po’ grigio. A questo punto della stagione ci alleniamo per finire ed onorare al meglio questo campionato, cercando almeno di mantenere il terzo posto".

Pendenza è diventato da poco papà, una novità che gli ha cambiato la vita: ora i suoi gol sono per la piccola Nina. "Guardando fuori dal campo, non pensavo potesse essere così bello diventare papà, un’emozione difficile da spiegare. Il primo gol realizzato con Nina al mondo ovviamente è dedicato a lei. Spero ce ne saranno altri da poterle dedicare".