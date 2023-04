Lo Spoltore passa in casa dell'Angolana nel derby e vede la salvezza

Al Petruzzi nell'ultima gara casalinga della stagione, la RC Angolana cade contro lo Spoltore nel derby pescarese. Gli azulgrana passano 1-2. In vantaggio gli ospiti nel primo tempo con Planamente, pareggiano i ragazzi di Miani nella ripresa con Tidiane. Il gol che decide il match lo sigla Terrenzio nel finale.

Avvio di gara equilibrato. La prima occasione giunge al 16’, quando la difesa ospite respinge male un pallone velenoso. Ci si avventa Lombardi che dai venti metri tenta la conclusione a giro, soltanto la traversa piena può dirgli di no. Rispondono a metà frazione gli uomini di Di Camillo, ma la punizione calciata da Planamente è troppo centrale per impensierire Colantonio. Al 27’ è pericoloso Pendenza, il quale raccoglie l’invito di Restaneo e si gira in un fazzoletto calciando a rete. Palena è attento e devia in corner. Alla prima vera opportunità lo Spoltore passa avanti: è il 36’, Tiberi alza la testa dalla sinistra e crossa a centro area dov’è lesto ad inserirsi Planamente, che di testa infila Colantonio. 0-1 al Petruzzi. Al rientro dagli spogliatoi, subito un doppio cambio da parte di mister Miani: entrano Cichella e Tidiane al posto di Lombardi e Marcucci. La sostituzione sortisce effetti immediati: è il 5’, D’Ercole col mancino pesca Tidiane a centro area, Momo è scaltro a smarcarsi ed ad indirizzare il pallone all’angolino con una frustata di testa. È il pareggio dei padroni di casa. Al quarto d’ora si mette in proprio Cichella, il suo fendente di sinistro dalla trequarti termina di un metro largo. Dall’altra parte, allora, lo Spoltore ha una ghiottissima palla gol: Planamente è imbeccato alla perfezione sul filo del fuorigioco, il numero 10 si ritrova occhi negli occhi con Colantonio, davvero strepitoso in uscita bassa a sporcare in calcio d’angolo. Paratona del numero 1 nerazzurro. Ci riprovano gli ospiti con Pontillo, bravo a smarcarsi, un po’ meno nel calciare in porta. Palla alta. Un po’ sfortunato il numero 9 azulgrana quando la sua deviazione sotto porta sfiora il palo alla destra di Colantonio. Lo Spoltore però ci crede e tenta il nuovo sorpasso: Colecchia rientra sul mancino e scarica un fendente sul secondo palo, bravo Colantonio a distenderla in corner. Stesso copione sulla conclusione a rete di Planamente. Le occasioni ospiti si moltiplicano e serve un doppio super intervento di Colantonio a negare il gol a Terrenzio e Pontillo. Non può nulla, però, al 38’ il nostro portiere quando lo stesso Terrenzio raccoglie un pallone vagante nei pressi della linea di porta, sugli sviluppi di un corner, e lo spinge in rete. Vittoria d’oro per lo Spoltore.

RC Angolana - Spoltore 1-2: il tabellino

RC Angolana: Colantonio; Scurti, D’Ercole, Gobbo, Pastafiglia, Fabrizi, Restaneo (41’ st Pierfelice), Lombardi (1’ st Cichella), Pendenza, Marcucci (1’ st Tidiane), Ciarcelluti (14’ st Di Natale). A disp. Kucherenko, Reale, Ucci, Angelozzi, Memmo. All. Miani.

Spoltore: Palena: Ricci, Zanetti, Di Camillo, Buonafortuna, Terrenzio, Luciani (32’ st Rossetti), Tiberi (20’ st Selvallegra), Pontillo (41’ st Colasante), Planamente, Liguori (16’ st Colecchia). A disp. Marini, De Vincentis, Ciccotosto, Ewanshia, Pistola. All. Morelli.

Marcatori: 36’ pt Planamente, 5’ st Tidiane, 38’ st Terrenzio.

Arbitro: Arnese di Teramo