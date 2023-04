Angolana, suicidio a Sulmona: da 1-2 a 4-2 per l'Ovidiana: addio play-off

Nella 32a giornata d’Eccellenza, al Pallozzi di Sulmona, la RC Angolana perde 4-2 contro l’Ovidiana al termine di un clamoroso harakiri. All'intervallo la squadra di Miani era in vantaggio grazie alle reti di Ciarcelluti e Pendenza, ma nella ripresa i biancorossi di casa ribaltano la gara e si prendono l’intera posta in palio. Svaniscono così le residue speranze play-off dei pescaresi, a causa del distacco di punti dalla seconda, Giulianova.

La cronaca

Pronti via e dopo cinque minuti un duro scontro di gioco fra Ucci e Lombardo mette paura a tutto il Pallozzi. Entrambi costretti al cambio ed ambulanza in campo. Al 13’, passato lo shock, Blanco di testa impegna in tuffo Colantonio, abile a rifugiarsi in corner. Rispondiamo a metà frazione con capitan Ciarcelluti, bravo a smarcarsi, ricevere il cross dalla sinistra di Restaneo ed anticipare Fanti in uscita. Palla alta. E’ soltanto l’antipasto del gol che arriva puntuale al 25’: lancio lungo dalle retrovie di Gobbo, Ciarcelluti prende posizione appena entrato in area e col mancino incrocia rasoterra infilando il portiere. 0-1.

Prova subito a reagire l’Ovidiana: imbucata di Facundo per Martin Blanco, stop al volo e conclusione di controbalzo, si esalta Colantonio. Il nostro numero 1 non può nulla al 31’ quando Pelino raccoglie un pallone vagante dal limite e col destro libera un bel tiro a giro che si scaglia sul secondo palo. Parità ristabilita al Pallozzi. E’ una partita vivace e frizzante: Pendenza allora lancia in campo aperto Ciarcelluti, l’estremo biancorosso tenta l’uscita su Ciarcelluti che lo anticipa e si conquista il penalty. Dal dischetto va Pendenza che incrocia rasoterra, Fanti intuisce ma non ci arriva ed a Sulmona è 1-2.

Sulle ali dell’entusiasmo, Gobbo sgancia la botta per il tris ma il portiere sventa. Al rientro dagli spogliatoi regna l’equilibrio e la squadra di Miani gestisce con ordine il vantaggio. A metà frazione, però, l’episodio che indirizza la partita: Tommaselli rimedia il doppio giallo per un disguido con l’arbitro, che a suo dire non aveva autorizzato il suo rientro in campo. In inferiorità numerica l'Angolana subisce anche un calcio di rigore per un mani molto dubbio in area. Romano Puglielli è lucido e batte Colantonio. In pochissimi minuti cambia tutto e l’Ovidiana pareggia. Nel finale, sotto di un uomo, i nerazzurri incassano anche la terza rete: è sempre Romano Puglielli a sorprendere in un varco la retroguardia ed infilare Colantonio a tu per tu. Entra anche Tidiane per tentare un forcing finale, ma il gol di Blanco in contropiede all’ultimo minuto chiude i conti. Sconfitta a Sulmona, e addio all’ambizione play-off.

Ovidiana Sulmona - RC Angolana 4-2: il tabellino

Ovidiana Sulmona: Fanti; Monaco (8’ st Palombizio), Falce, Mecomonaco, Del Gizzi, Di Ciccio, Blanco F., Pincelli (8’ st Puglielli R.), Blanco M., Linares, Lombardo (9’ st Pelino). A disposizione: Puglielli C., Bozzolini, Colella, Palombizio, Siani, Giallonardo, Hyseni. Allenatore: Mecomonaco

Renato Curi Angolana: Colantonio; Tommaselli, D’Ercole (42’ st Tidiane), Gobbo (32’ st Pierfelice), Scurti, Fabrizi, Ucci (9’ st Restaneo), Lombardi, Pendenza (28’ st Reale), Marcucci, Ciarcelluti. A disposizione: Kucherenko Y., Angelozzi, Kucherenko D., Tidiane, Miani. Allenatore: Miani

Ammoniti: Fanti, Del Gizzi (OS); Ciarcelluti, Marcucci (RCA)

Espulsi: Tommaselli (RCA)

Marcatori: 25’ pt Ciarcelluti, 31’ pt Pelino, 38’ pt Pendenza, 27’ pt Puglielli R., 49’ st Blanco F.

Arbitro: Carluccio di L’Aquila coadiuvato da Amelii di Teramo e Carnevale di Avezzano