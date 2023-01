Eccellenza, Capistrello - RC Angolana 1-1

Nella 22a giornata di Eccellenza, pari e patta al Comunale fra Capistrello ed Angolana, termina 1-1. Al gol di Fantauzzi nel primo tempo, risponde Pastafiglia nella ripresa. Partita vivace e frizzante, fioccano anche i cartellini e nel finale i nerazzurri terminano il match in dieci contro nove. Prova di cuore e orgoglio in una partita complicatissima.

La cronaca

Pronti via ed al 6’ il Capistrello passa in vantaggio: punizione dalla distanza ben battuta da Fantauzzi, Colantonio è infilato alla sua destra e pallone all’incrocio dei pali. Esplode la tribuna locale del Comunale. I ragazzi di Miani provano subito a reagire (appena due minuti dopo) con Marcucci che raccoglie un pallone vagante dal limite ed esplode la botta, soltanto il palo può dirgli di no. Al 12’ doppia colossale palla gol per l’Angolana: prima Ciarcelluti, e poi Gobbo, da posizione ravvicinata sbattono addosso a Di Girolamo, super nel ripetersi in un doppio intervento provvidenziale. E’ una partita vivace e divertente fin dall’avvio, il Capistrello prova a farsi rivedere con Mastrone, che da posizione un po’ defilata prova ad incrociare rasoterra trovando la pronta risposta di Colantonio. Le occasioni fioccano ed al 28’ è rapidissmo di nuovo Mastrone a smarcarsi da un difensore, calciando bene a giro dal vertice dell’area, la sfera sfiora soltanto l’incrocio e termina fuori. Al 35’ episodio importante del match: Colantonio esce bene su Carnevali, che commette fallo e viene ammonito. Probabilmente qualche parolina di troppo all’indirizzo del direttore di gara costa il doppio giallo al numero 9 granata, il quale lascia anticipatamente in dieci i suoi.

La partita impazza all’improvviso e nel finale di frazione Marcucci reagisce ad un contatto ricevendo anch’esso il cartellino rosso. Dieci contro dieci già nel primo tempo. Nella ripresa Pastafiglia e Pendenza rilevano immediatamente Tommaselli e Ciarcelluti. Provano ad affondare i nostri: Restaneo cerca al centro Montiel che di testa spedisce largo di poco. Al quarto d’ora l’occasione buona ce l’ha anche Restaneo, che raccoglie un bell’invito di Scurti ma col mancino al volo non è preciso e manda a lato. Peccato perché, poco più tardi, Montiel raccoglie un altro rosso diretto per fallo su Imbriola che difendeva palla sulla linea di fondo. Incredibile al Comunale di Capistrello: tre espulsi e dieci contro nove. Si aprono varchi invitanti per i padroni di casa e Franchi, in spaccata dall’altezza del secondo palo, manda alto su ghiotto contropiede. Da una parte all’altra, al 31’ è lucidissimo Cichella nell’imbucare per Pendenza che da posizione un po’ defilata calcia troppo centrale favorendo l’intervento del portiere. Il calcio, però, è un gioco strano e altrettanto meraviglioso perché in nove contro dieci sputiamo sangue fino all’ultimo. E’ il 34’: calcio d’angolo pennellato alla perfezione da Di Nicola, dall’altezza del dischetto spunta Pastafiglia che di testa coglie l’incrocio dei pali per il pareggio.

Capistrello - RC Angolana 1-1: il tabellino

Capistrello: Di Girolamo M.; Mozetti L., Di Marco L. (45’ st Fantozzi), D’Eramo, Imbriola, Fantauzzi, Mozetti M. (8’ st Patrizi), Mastrone, Carnevali, De Meis E. (30’ st De Meis L.), Franchi (26’ st Di Girolamo D.). A disp. Scatena, Bellagamba, De Santis, Di Girolamo A., Salvati. All. Giordani

Renato Curi Angolana: Colantonio; Tommaselli (1’ st Pastafiglia), Restaneo, Cichella, Scurti, Fabrizi, Di Nicola, Marcucci, Ciarcelluti (1’ st Pendenza), Gobbo, Montiel. A disp. Kucherenko, Angelozzi, Reale, Ucci, Di Natale, Lombardi, Tidiane. All. Miani.

Marcatori: 6’ pt Fantauzzi, 34’ st Pastafiglia.

Ammoniti: Di Girolamo M., D’Eramo, Imbriola, Mozetti L. (CAP); Tommaselli, Scurti, Di Nicola (RCA)

Espulsi: Carnevali (CAP); Marcucci, Montiel (RCA)

Arbitro: Carluccio dell'Aquila.