Eccellenza, il programma della 22a giornata

In attesa di comunicazioni ufficiali da parte del Comitato regionale LND su eventiali rinvii (ci sono gare a rischio a causa delle neve caduta in Abruzzo nelle ultime ore), l'Eccellenza è pronta a scendere in campo per la 22a giornata, la 5a di ritorno. C'è un derby pescarese tutto da seguire, tra Il Delfino Curi Pescara e lo Spoltore, domani al campo San Marco. La squadra di Bonati incrocia quella di Di Camillo per una sfida che vale tre punti preziosi in chiave salvezza. Chi vince si avvia verso l'archiviazione della pratica in anticipo. Un derby che vale e che non è l'unica sfida interessante per le formazioni pescaresi. La RC Angolana è impegnata a Capistrello in cerca di un colpo esterno che riscatti il ko di una settimana fa al Petruzzi. I nerazzurri continuano a tenere nel mirino la prima posizione occupata dall'Aquila del pescarese doc Epifani, oltre che la seconda, oggi occupata dal Giulianova. A proposito dell'Aquila: nel capoluogo è atteso il Montesilvano di Antignani, ma questa mattina lo stadio Gran Sasso d'Italia era ricoperto da un manto bianco di neve fresca. Se dovesse continuare a scendere la neve anche nelle prossime ore, la disputa della partita sarebbe quasi impossibile.

Eccellenza, 22a giornata: il programma (ore 15)

Capistrello - Renato Curi Angolana

Castelnuovo Vomano - Alba Adriatica

Giulianova - Torrese

Il Delfino Curi Pescara - Spoltore

L'Aquila 1927 - 2000 Calcio Montesilvano

Nereto - Santegidiese

Ortona - Ovidiana Sulmona

Sambuceto - Pontevomano

Union Fossacesia - Lanciano