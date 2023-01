Eccellenza, RC Angolana - Castelnuovo 0-1

Nella 21a giornata d’Eccellenza, la prima tra le mura amiche del 2023, clamorosa sconfitta interna dell’Angolana contro il Castelnuovo. E' finita 0-1 per i ragazzi di Del Grosso, grazie alla rete all'ultimo minuto di Sciarretta. L'avvio di gara è equilibrato, ma al 17’ c'è il primo cambio obbligato per i nerazzurri: fuori per infortunio D’Ercole e dentro al suo posto Restaneo. Prima emozione del match al 20’ con Gobbo che tenta la botta da fuori col mancino, palla alta. Ci riprovano poco dopo Gobbo e Montiel, con l’argentino che di testa, da posizione centrale, sorvola la traversa di pochi centimetri. Gli ospiti si fanno vedere per la prima volta al 24’ con Tedone, che raccoglie un rimpallo favorevole e da posizione defilata cerca la porta sparando alto. L’occasione più ghiotta per i nostri arriva quasi alla mezzora con capitan Ciarcelluti che, dal limite, raccoglie l’invito di Gobbo e cerca l’incrocio dei pali, sfiorandolo per un soffio. Sale il baricentro dei nerazzurri, Ucci alza la testa e incrocia col destro, botta forte ma centrale. Nel finale di frazione ci riprova un attivissimo Gobbo, il suo mancino dai venticinque metri suscita qualche brivido a Palermo ma termina alto.

Al rientro dagli spogliatoi, il destro a giro di Di Nicola fa la barba al palo. Girandola di cambi d’ambo le parti, Miani inserisce Marcucci e Correa per conferire freschezza alla mediana. Fabrizi si spinge in avanti e sugli sviluppi di un corner inzucca di testa, impegnando un difensore nei pressi della linea di porta. Nei minuti finali del match, ecco la doccia ghiacciata che non ti aspetti: corner per il Castelnuovo, il pallone spiove sul secondo palo dove c’è Sciarretta che di testa indirizza in porta. Palo, gol e tifosi neroverdi in festa. Nei minuti di recupero clamorosa chance per gli angolani: sponda di testa di Scurti per l’accorrente Marcucci, botta a colpo sicuro sventata miracolosamente da un difensore sulla linea. Non succede più nulla, i ragazzi di Del Grosso compiono il colpaccio. Si interrompe la striscia positiva dei nerazzurri, ora testa al Capistrello.

RC Angolana - Castelnuovo 0-1: il tabellino

Renato Curi Angolana: Colantonio; Tommaselli, D’Ercole (17’ st Restaneo), Di Nicola, Scurti, Fabrizi, Ucci (15’ st Marcucci), Cichella, Ciarcelluti, Gobbo (15’ st Correa), Montiel. A disposizione: Puddu, Reale, Pastafiglia, Lombardi, Pierfelice, Memmo. Allenatore: Miani.

Castelnuovo Vomano: Palermo; Ancinelli, Patelakis, Lopez, Sciarretta, Gagliardi (17’ st De Gregoris), Tedone, Bianchi, Rizzi (35’ st Damiani), Dublino (35’ st Nikolli), Boito (39’ st Torromino). A disposizione: Pineto, Di Blasio, Trentacoste, Maione, Zicari. Allenatore: Del Grosso.

Marcatori: 45’ st Sciarretta.

Ammoniti: Ancinelli (C).

Arbitro: Diella di Vasto.