Eccellenza, Il Delfino Curi Pescara - Spoltore 1-1

Finisce in pareggio il derby tra Delfino Curi Pescara e Spoltore. Al gol di Marzucco, realizzato alla mezz'ora del primo tempo, ha risposto l'ex Planamente, direttamente da calcio di punizione dopo appena nove minuti. Un punto a testa che permette al Delfino di salire a quota 30 punti, mentre lo Spoltore ne ha due in meno: 28. Mister Di Camillo lancia dal primo minuto Ciccotosto per Ricci non al meglio, e De Vincentiis per Colecchia. Le prime conclusioni in porta sono degli ospiti con Di Camillo e Planamente che ci provano da lunga gittata ma Calore, in entrambe le occasioni, blocca senza particolari problemi. All'ottavo si vede il pescarese Marzucco, il suo fendente è deviato in corner dalla difesa ospite. Poco prima del quarto Bocchio calcia in porta, Palena è attento e si fa trovare pronto. Alla mezz'ora la gara si sblocca. Errore in uscita dello Spoltore, ne approfitta Marzucco che dal vertice destro dell'area di rigore fa partire una conclusione su cui non può arrivare l'estremo difensore ospite. La risposta degli azulgrana è affidata al sinistro di Selvallegra, fuori di poco. Al minuto 39 arriva il pareggio: Planamente dai venticinque metri disegna una parabola perfetta su cui non può nulla l'ex Calore: 1-1. Sarà questa l'ultima emozione della prima frazione.

Nella ripresa succede poco con entrambe le formazioni che non vogliono perdere. Al quarto d'ora Bocchio viene fermato dalla retroguardia ospite al momento del tiro. Stessa sorte dopo sessanta secondi per lo spoltorese Pontillo. Ci provano anche Sabatini (17°) per i locali e Buonafortuna (24°) per gli ospiti con poca fortuna. Girandola di sostituzioni: Ricci, Colecchia, Luciani Rossetti e Colasante entrano per Ciccotosto, Liguori, Di Camillo, De Vincentiis e Pontillo. Poco prima del triplice fischio finale Paolilli sugli sviluppi di corner manda di poco alto sulla traversa. La gara termina senza ulteriori sussulti dopo cinque minuti di recupero. "Siamo contenti di questo punto arrivato al termine di una gara giocata con la mentalità giusta" le parole di mister Alessandro Morelli (vice di Daniele Di Camillo), contro una formazione ostica. La strada è ancora lunga e non bisogna allentare la tensione".

Il Delfino Curi Pescara Spoltore Calcio 1-1: il tabellino

Reti: 30' Marzucco 39' Planamente.

Il Delfino: Calore, Sabatini, Paolilli, Tamboriello (89' Corsini), Di Giovacchino, Bocchio, Giuliodori, Lupo (94' Palmentieri), Scotti, Marzucco (87' Massa) Greco. A disp. Petriccia, Di Giovacchino, Antonucci, Mandrone, Palmisano, Dell'Elce. All. Bonati.

Spoltore: Palena, Ciccotosto (61' Ricci), Zanetti, Di Camillo (83' Luciani), Buonafortuna, Terrenzio, Selvallegra, Liguori (65' Colecchia), Pontillo (87' Colasante), Planamente, De Vincentiis (85' Rossetti). A disp. Marini, Couriol, Pistola. All. Di Camillo (in panchina Morelli).

Arbitro: Franchi di Teramo.

Ammoniti: Planamente, Di Camillo, Luciani (S), Greco (DC).