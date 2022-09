Eccellenza: un talento italofrancese per lo Spoltore

Dopo la serata di presentazione di squadra, staff e dirigenza, non si ferma il mercato dello Spoltore. Matteo Couriol, centrocampista italo-francese classe 1999, si aggrega ufficialmente alla rosa di mister Daniele Di Camillo. Ottima fisicità, le sue caratteristiche principali sono la velocità e la tecnica di base. Ex giocatore del Delfino Curi Pescara, nelle ultime stagioni ha giocato in Francia e Inghilterra.

Curiol è una vecchia conoscenza del segretario Stefano Leone, che già in passato lo aveva incrociato sui campi di calcio abruzzesi, e di Loris Masciovecchio, responsabile del settore giovanile dello Spoltore. Sono bastati pochi allenamenti per convincere mister Di Camillo. Arriva così un altro tassello importante che va ad ampliare la rosa a disposizione del tecnico spoltorese a pochi giorni dal via al campionato di Eccellenza 2022/2023.