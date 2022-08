Eccellenza: lo Spoltore si presenta e punta ancora sui suoi giovani

Partito ufficialmente il countdown verso il debutto in campionato per lo Spoltore. In un ristorante di Cavaticchi si è svolta l'ormai consueta serata di presentazione del team azulgrana che affronterà, per il sesto anno consecutivo, il campionato di Eccellenza. Il presidente azulgrana Sabatino Pompa è orgoglioso "...per la salvezza ottenuta e per i risultati del settore giovanile, capace in questi ultimi anni di saper crescere fino ad arrivare alle vittorie della scorsa stagione. Il 24 agosto abbiamo tagliato il traguardo dei primi dieci anni di vita. Dopo alcune delusioni ho riflettuto sul mio ruolo e ho capito che non potevo mollare. Sono ancora qui pronto a regalare altri dieci anni di grandi soddisfazioni ai nostri sostenitori".

Alla serata hanno partecipato anche gli sponsor che, con il consueto impegno, hanno rinnovato la partnership con la società sportiva. Presenti anche gli amministratori del territorio, che hanno ribadito la volontà di dotare la città di infrastrutture sportive che possano soddisfare le richieste delle società, che chiede campi e spalti adeguati per un salto di qualità.

Durante la serata sono stati presentati i nuovi acquisti della società: Nicholas Liguori, Francesco Di Renzo, Raffaele Buonafortuna, Francesco Terrenzio, Giuseppe Paravati e Matteo Couriol, oltre al nuovo segretario Stefano Leone e al fisioterapista Stefano Semproni.

Guarda lontano anche il direttore generale, il notaio col pallino del calcio Gianluca Fusco. "Sono tre anni che puntiamo sul settore giovanile. I giovani sono il nostro fiore all'occhiello. Quest'anno abbiamo diversi ragazzi che saranno lanciati in prima squadra: 2005, 2004 e 2003 difficilmente si vedono nelle altre squadre di Eccellenza. E' importante per noi che loro sposino la nostra causa e siano orgoglioso di indossare questa maglia. Non ci sentiamo arrivati, anzi speriamo di poter ambire a palcoscenici maggiori in futuro".

Sul piano squisitamente tecnico gli interventi di mister Di Camillo e Masciovecchio promettono bene: "Senza tre persone che mi hanno aiutato nel mio doppio ruolo forse non staremmo parlando di Spoltore ancora in Eccellenza: Loris Masciovecchio, Piero Zuccarini e il co-allenatore, non il secondo, Alessandro Morelli", ha detto Daniele Di Camillo, che ha aggiunto: "Il 12 giugno festeggiare a Casoli è stata una sensazione bellissima. Ad oggi posso ritenermi soddisfatto della rosa messa a disposizione. Speriamo di raggiungere la salvezza il prima possibile".

"Questi trofei sono il risultato di un lavoro che tutti speravamo di raggiungere - chiude il responsabile delle giovanili - , ma non di certo dopo un anno. Vittoria finale raggiunta anche con tante difficoltà. Dopo l'addio di mister Margarita si era creato un vuoto, ma è stato bravo Piero Zuccarini a sbrogliare la matassa. Siamo felici che tanti di questi ragazzi che hanno contribuito a portare a casa la coppa Under17 quest'anno siano stati inseriti in prima squadra".