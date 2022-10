Il Delfino Curi Pescara, inizia l'avventura dell'Under 15 nel campionato provinciale

Dopo aver osservato il turno di riposo alla prima giornata, inizia questa settimana l’avventura nel campionato provinciale dell’Under 15 sotto età del Delfino Curi Pescara. La “squadra B” dei 2009 allenata da Stefano Schiazza giocherà la sua prima gara ufficiale domenica mattina all’antistadio contro l’Accademia Biancazzurra.

Un gruppo di ragazzi che affronteranno avversari di un anno più grandi e quindi chiamati a dare il centodieci per cento per cercare di imporsi con la qualità del lavoro quotidiano e sopperire al gap fisico. “Un anno di differenza in questo momento della loro vita significa un abisso…”, spiega il tecnico del gruppo U15 provinciale Stefano Schiazza, che allena anche i ragazzi del 2009 nel campionato regionale. “Abbiamo deciso di formare questo gruppo per dare a tutti la possibilità di giocare, competere e crescere, oltre che divertirsi disputando un campionato liberi dalle pressioni”, aggiunge l’allenatore pescarese, che in questo doppio incarico è pronto a dare tutto sé stesso per la crescita dei ragazzi di entrambi i gruppi. “L’impegno è uguale per entrambi i gruppi, anche se con i sotto età si svolgono lavori diversi, perché i ragazzi non sono tutti pronti e sullo stesso livello in questo momento. Il lavoro dev’essere adattato e graduale per rendere produttivo quello che si fa sul campo. Nelle ultime settimane ho visto notevoli progressi, mi sembra di vedere una crescita costante dei ragazzi”.

Crescita dovuta anche all’intuizione della società di continuare a permettere ai ragazzi della squadra provinciale di poter lavorare anche con i colleghi più “pronti”… “Ogni mercoledì, a piccoli gruppi, li facciamo lavorare a turno con il gruppo del campionato regionale per toccare con la mano la differenza d’intensità nel lavoro e nell’approccio sul campo. Un modo per motivarli e farli maturare settimana dopo settimana”.

IL WEEK END DELLE GIOVANILI

L’Under 17 del Delfino Curi Pescara di Massimo Angelosante, giocherà in casa per la 5a giornata, al San Marco, domenica 23 ottobre alle 17.30 contro il Sambuceto.

L’Under 17 della Curi Pescara del tecnico Andrea Di Giovanni giocherà invece domenica 23 ottobre, alle 10, a Castelnuovo Vomano contro la Valle del Vomano.

La formazione Under 15 (in età) della Curi Pescara di mister Norscia sabato 22 ottobre, alle ore 18, in casa al San Marco contro la Fater Angelini.

L’Under 15 (sotto età) del Delfino Curi Pescara di Stefano Schiazza impegnata in trasferta a Manoppello domenica 23 ottobre, alle ore 10.30, contro il Manoppello.

E’ arrivato il momento del debutto anche per la formazione Under 15 Provinciale (sotto età) del Delfino Curi Pescara allenata da mister Stefano Schiazza, impegnata domenica 23 ottobre alle 9 all’antistadio contro l’Accademia Biancazzurra.