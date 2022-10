Eccellenza: RC Angolana - Il Delfino Curi Pescara 2-2

Pari e patta al Leonardo Petruzzi tra Renato Curi Angolana ed Il Delfino Curi Pescara. Termina 2-2, alla doppietta di capitan Ciarcelluti risponde la doppietta di Bocchio. Partita equilibrata fra due squadre compatte, alla fine regna l’equilibrio e le due compagini si spartiscono la posta in palio.

La cronaca

Primo quarto d’ora di assoluto equilibrio, le due squadre si studiano e latitano palle gol. Al 20’ la partita si stappa all’improvviso: bravo e tenace Di Nicola ad appoggiare per Montiel al limite dell’area, l’attaccante argentino incrocia col mancino servendo un cioccolatino facile da scartare per capitan Ciarcelluti che, da due passi, appoggia perfettamente in rete. 1-0 e Petruzzi subito in festa! Il Delfino prova a farsi vedere con Bocchio, ben servito da un compagno, deposita in rete da due passi ma è tutto fermo per posizione irregolare. Più pericoloso Corsini al 34’, la sua semi rovesciata a centro area viene ben neutralizzata da un attentissimo Marcotullio. Al terzo tentativo la pareggiano gli ospiti: bella trama sulla destra, preciso il servizio alto per Bocchio che di testa infila Marcotullio. 1-1 proprio allo scadere del primo tempo. Al rientro dagli spogliatoi, spingono subito forte gli uomini di Miani alla ricerca del nuovo vantaggio che arriva puntuale al 10’: scappa via Ciarcelluti sull’out di destra, incontenibile, rientra sul piede forte ed incrocia a meraviglia sotto l’incrocio dei pali. Nulla da fare per Calore e nerazzurri nuovamente avanti. Prendono coraggio ed entusiasmo i nostri ragazzi che provano a replicare con una spizzata di Pastafiglia sugli sviluppi di un calcio franco, si rifugiano in corner i biancazzurri. Quando la partita sembrava incanalarsi verso i binari della vittoria, ecco una doccia fredda per l’Angolana: Giuliodori dal limite tenta la botta che si trasforma in assist per il solito Bocchio, il quale stoppa la sfera e punisce per la seconda volta Marcotullio da posizione molto ravvicinata. Nel finale i due allenatori si giocano le loro ultime carte, ma affiora un po’ la stanchezza ed i ritmi calano fino al fischio finale.

RC Angolana - Il Delfino Curi Pescara 2-2: il tabellino

Renato Curi Angolana: Marcotullio; Scurti (32’ st Tommaselli), Angelozzi, Cichella, Pastafiglia, Fabrizi, Ucci, Lombardi (6’ st Marcucci), Ciarcelluti, Di Nicola, Montiel (36’ st Tidiane). A disposizione: Puddu, Garofalo, D’Ercole, Di Natale, Morelli, D’Incecco. Allenatore: Miani.

Il Delfino Curi Pescara: Calore; Paolilli, Bocchio, Gobbo, Giuliodori, Lupo, Corsini, Scotti (11’ st Sabatini), Massa (26’ st Marzucco), Di Nisio (20’ st Salvatore), Greco (24’ st Di Giovacchino L.). A disposizione: Petricca, Di Giovacchino M., Giannini, Gatti, Dell’Elce. Allenatore: Bonati.

Marcatori: 20’ pt e 10’ st Ciarcelluti, 44’ pt e 26’ st Bocchio.

Arbitro: Battistini di Lanciano.