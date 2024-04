Loris Rasetta, campione italiano categoria Rider, al debutto nel Campionato Italiano Fmi Ama Rider- Expert MX1 [FOTO]

Dopo la gara dello scorso 11 febbraio al crossodromo San Savino, in provincia di Ascoli Piceno, dove si è svolta la prima prova del Trofeo Centro-Italia Motornext che il pilota di Loreto Aprutino ha chiuso in 4° posizione assoluta e di categoria, a fine marzo Matteor Rasetta ha disputato la prima prova del Campionato Italiano Fmi Ama Rider- Expert a Cassano Spinola, provincia di Alessandria, Motoclub Cassanese. Si è trattato della prima volta in questa categoria per il pilota del Virtus Racing Team, attualmente Campione Italiano in carica della categoria Rider, titolo che gli è valso, appunto, l'upgrade in Expert.

Una competizione impegnativa per varie ragioni: sia perché quest' anno il livello è di gran lunga superiore rispetto agli anni precedenti, sia per il salto di categoria (Expert MX1), senza dimenticare il ranking nazionale, ovvero una classica forfettaria in cui i piloti sono classificati in base ai piazzamenti dell'anno precedente e che parte da 300 e non da 600 come appunto negli anni passati.

Le qualifiche da subito si sono rivelate difficoltose con un tracciato per lo più pianeggiante, molto dispersivo, tortuoso e particolarmente scavato del passaggio delle altre moto nelle sessioni precedenti. La quantità ragguardevole di piloti in pista (ben 42) sommato al poco feeling con così impegnativo non proprio congeniale alle abitudini del pescarese, gli hanno fatto chiudere al 27° posto.

Una partenza complessa ha dato il via alla Gara 1: un contatto con un altro pilota ha costretto Loris Rasetta ad arrivare alla prima curva in fondo al gruppo circa 30°. Giro dopo giro però la sintonia tra la sua GasGas numero 619 e il tracciato è migliorata e ha iniziato a spingere trovando delle belle linee e chiudendo all’arrivo 12° avendo in attivo ancora energie ma non piú tempo.

Anche la Gara 2 è stata segnata da una partenza complessa: un posto non proprio congeniale e il tracciato molto scavato e scivoloso ne hanno influenzato i primi momenti. In ogni modo il pilota del Virtus Racing Team ha guadagnato posizioni preziose terminando la batteria in 15° posizione.

La Classifica di giornata e campionato ha visto infine attestarsi Loris Rasetta al 12° posto; a vincere la giornata è stato il pilota Simone Malagola.