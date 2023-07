Pescara Basket: I ragazzi biancoazzurri vincono la tappa napoletana del Redbull street 3×3

Grande risultato per i ragazzi della Pescara Basket, che hanno vinto la tappa napoletana del Redbull street 3×3 conquistando un importante obiettivo.

Sugli scudi i biancazzurri Manolo Perella, Alberto Del Prete e Simone Ciampoli, cui si aggiunge Daniele Cocco, atleta 2001 ex Pescara Basket. Adesso li aspetta la finale nazionale. Complimenti vivissimi ai giovani atleti sono giunti da parte di tutta la società biancazzurra.

Il dirigente Luca Di Censo parla di "Un grande risultato per noi, anche perché stiamo parlando della categoria Senior con giocatori dalla serie A1 alla serie D. Nel caso specifico, Perella, Del Prete e Ciampoli sono atleti del 2003-2004, quindi è ancora maggiore per noi l'orgoglio in quanto abbiamo la conferma che la politica di puntare sui giovani può dare ottimi risultati".