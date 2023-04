A Pescara le finali scudetto di basket Under 15

La Città di Pescara ospiterà le Finali Nazionali Giovanili di Basket Under 15 organizzate dalla FIP – Federazione Italiana Pallacanestro – in collaborazione con l’Amatori Pescara. La manifestazione, che prenderà il via il 28 maggio e durerà fino al 4 giugno, accoglierà le 16 migliori squadre maschili Under 15 d'Italia.

Sono attesi oltre 350 atleti, che si affronteranno per aggiudicarsi il titolo e che arriveranno a Pescara con gli staff e famiglie per una settimana di festa e Basket, all’insegna della sana competizione e della socialità. La manifestazione richiamerà in città diverse centinaia di altre persone tra addetti ai lavori e media. Sei giorni, due impianti e trentasei gare assegneranno il titolo di Campione d’Italia Under 15, con il pubblico che potrà scoprire da vicino talenti e allenatori di cui sentiremo parlare a lungo nei prossimi anni. L’edizione 2023, organizzata dall’Amatori Pescara con l’apporto della Fip Abruzzo e la collaborazione del Comune di Pescara, della Provincia e della Regione Abruzzo, si terrà presso i due più importanti Palazzetti dello Sport di Pescara, il Pala Elettra ed il Pala Pepe, impianti che hanno il grande vantaggio, aspetto che poche altre Città in Italia possono vantare, di essere affiancati, consentendo così ai partecipanti alla manifestazione e agli spettatori di poter assistere alle gare in continuità senza la necessità di spostamenti.

Una vera e propria finestra sul domani della Pallacanestro tricolore, che darà lustro anche al movimento cestistico Abruzzese guidato dal Presidente FIP Francesco Di Girolamo che ha sostenuto l’iniziativa dell’Amatori Pescara di regalare alla Città una così importante manifestazione. L’evento porterà tanto entusiasmo a Pescara e in Abruzzo oltre ad una buona affluenza turistica, con importanti riflessi su tutto l'indotto cittadino e regionale, viste le circa 600 persone attese in questi otto giorni. Sugli spalti per le finali la previsione è di almeno 1.000 persone presenti. Sarà un grande spettacolo, considerato che dall’Under 15 emergono spesso i principali talenti che vedremo nelle massime serie nazionali nei prossimi anni.

Il programma

La cerimonia di apertura si terrà domenica 28 maggio con la presentazione delle squadre in uno scenario di forte impatto sulla Città. Dal 29 al 31 maggio si giocheranno 24 partite, 8 per ogni giornata, che promuoveranno le vincenti di ogni girone ai quarti di venerdì 2 giugno. Seconda e terza classificata disputeranno uno spareggio secco, in programma giovedì, che completerà il programma delle Final Eight. Il tabellone tennistico ad 8 squadre stabilirà tra venerdì 2 e sabato 3 giugno le protagoniste della finalissima, che domenica 4 giugno assegnerà il titolo.