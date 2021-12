Si chiude nel migliore dei modi il 2021 per la Pescara Basket: netta vittoria interna sulla New Fortitudo Isernia

La miglior Pescara Basket della stagione annienta la New Fortitudo Isernia, vendicando il pesante passivo dell’andata e consolidando il secondo posto in classifica dopo la prima giornata di ritorno che chiude il 2021 agonistico. I ragazzi di Vanoncini mettono dunque a segno una netta vittoria interna. Il Natale potrà trascorrere sereno. Appuntamento adesso al 2022 con la trasferta sul campo della Teate Basket Chieti per un atteso derby abruzzese.

Tabellino

PESCARA BASKET-NEW FORTITUDO ISERNIA 77-59 (27-21; 53-32; 70-49)

PESCARA: Caridà 31, Di Diomede 8, Masciopinto 9, Pucci D. 4, Del Principe n.e., Perella 8, Capitanelli 2, Del Sole 4, Seye n.e., Fasciocco 3, Traorè n.e., Grosso 8. Coach: Vanoncini

ISERNIA: Monacelli 18, Fraccalvieri n.e., Cinalli 2, Compagnoni 3, Marcetic 2, Sasnauskas 10, Visciglio 3, Cicchetti G., Tsonkov 18, Fonisto n.e., Russo 3, Paravati n.e.. Coach: Forgione.

Arbitri: Pratola di Francavilla al Mare (Chieti) e Felicione di Atri (Teramo)

Fallo antisportivo a Capitanelli al 34’ minuto