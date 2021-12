Ultimo impegno del 2021 per la Pescara Basket: al Palaelettra arriva la New Fortitudo Isernia. Appuntamento domenica 19 dicembre dalle ore 18. La gara inaugurerà il girone di ritorno del campionato di Serie C Gold.

“Isernia – dice coach Vanoncini in sede di presentazione – all’esordio in campionato ci mise in grandissima difficoltà. Questo è successo perché sicuramente il nostro sistema di gioco non era ancora sviluppato nel modo giusto, ma soprattutto perché lo stile di gioco e le caratteristiche di questa squadra sono tali per cui per noi rappresentano un avversario ostico da affrontare”.

E aggiunge: “A distanza di quasi oltre due mesi questa cosa non cambia e quindi per noi sarà sicuramente un impegno difficile. Speriamo che, rispetto alla gara di andata siamo riusciti a fare dei progressi riguardo al nostro sistema e alla nostra compattezza di squadra per colmare il gap che ci ha separato nella prima gara di campionato. In ogni caso servirà una prestazione di alto livello per guadagnarci la vittoria”.