Un altro giovane saluta il Pescara Basket: Mamadou Seye andrà a giocare a Vado Ligure

Mamadou Seye saluta la Pescara Basket: il giovane atleta ha firmato il suo primo contratto da professionista e andrà a giocare a Vado Ligure.

Seye, arrivato in Italia 4 anni fa, ha giocato con l'under 16 della Pescara Basket vincendo il titolo regionale, poi è stato nell'under 18 e under 19 nazionale, facendo anche la Serie C, C Gold e B.

"Quest'anno - dice il patron Luca Di Censo - anche lui farà un'esperienza fuori con una società che lavora molto bene con i giovani e, quindi, continuerà il suo percorso di crescita a Vado Ligure, dove giocherà l'under 19 nazionale nel Piemonte e anche la Serie C con un ruolo importante. Gli facciamo un grosso in bocca al lupo".