L'Amatori non vuole fermarsi più: domani si gioca a Lanciano

Domani (sabato 12), infatti, alle ore 18 ci sarà Unibasket Lanciano - Amatori Pescara, gara valida come sesta giornata di ritorno del Campionato di Serie C Gold Nazionale 2021-2022 (per chi non potesse seguire la gara al palazzetto, prevista telecronaca diretta su Telemax Tv - canale 12 del digitale terrestre - ed in streaming sulla pagina Facebook ufficiale del Tg Max).

La settimana è stata abbastanza complicata, ma la truppa ha comunque - come sempre - lavorato sodo ed in modo intenso agli ordini di coach Renato Castorina e del suo prezioso staff. “E' stata una settimana faticosa”, conferma il tecnico, “perchè riprendevamo dopo tanto tempo e lo abbiamo fatto con una partita che è costata tantissime energie fisiche e soprattutto nervose, per come è stato l'andamento dei 45 minuti e per quel che è successo ad inizio gara, mi riferisco ovviamente all'infortunio a Danilo Raicevic che ha toccato tutti quanti. Adesso giocheremo a Lanciano, nella partita conteranno tutti gli aspetti: fisico, tecnico e mentale. E' stata una settimana molto particolare, ripeto, dovremo recuperare tutte le energie per affrontare una squadra che non è affatto una sorpresa. Lanciano era già una squadra di buonissimo valore l'anno scorso, quest'anno ha aggiunto tanti giocatori importanti la categoria. Lanciano, insomma, è una squadra che ha dimostrato di valere la posizione che ha in classifica, inoltre ha un roster molto profondo che è sicuramente tra i più completi del torneo, potendo abbinare gioventù, esperienza e tanta fisicità e atletismo. Certamente sarà importante gestire i ritmi della partita, per non non andare al loro di ritmo, e dovremo ovviamente cercare di mettere in campo quelli che sono i nostri punti di forza per provare a portare via la partita”.