Basket, C Gold: Amatori Pescara inarrestabile anche contro la Teate (81-77), undicesima vittoria

Serve un tempo supplementare all'Amatori Pescara 1976 per portare a casa la vittoria numero 11 su altrettante gare disputate contro una bellissima Teate. È finita 81-77 una gara attesissima, che i biancorossi hanno affrontato con tante assenze. Ma la gioia non può essere piena per l'infortunio a Danilo Raicevic. La dedica è tutta per lui.

La gara

Date le assenze di Dondur e Serroni, referto solo per onor di firma, (oltre che di Silveri e Latorre), coach Renato Castorina propone come starting five un quintetto inedito composto da Di Salvia, Di Donato, Kordis, Raicevic e Pichi.



È Alberto Di Salvia a firmare in penetrazione i primi 2 punti del 2022 in casa Amatori. Nel primo quarto, inevitabilmente, i ritmi non sono altissimi, nonostante gli ospiti provino a giocare in velocità sfruttando un quintetto senza lunghi di ruolo. L'Amatori col suo passo però fa già la voce grossa dopo 3'07'', portandosi avanti di 11 lunghezze (13-2). Un parziale di 8 punti, frutto di pressing a tutto campo, riporta subito i teatini sotto nel punteggio, preannunciando una seconda parte di periodo assai più intensa della prima. Raicevic in penetrazione sigla il suo ottavo punto in 4 minuti e mezzo, ma nella circostanza si produce un infortunio alla caviglia che lo estromette dal match. Il gioco si ferma per parecchio tempo, in modo di prestare al forte giocatore le cure del caso. Entra Peres per Raicevic, salutato dallo scrosciante e affettuoso applauso prolungato del pubblico quando lascia il campo. Alla ripresa delle ostilità i ragazzi di coach Renato Castorina pagano il contraccolpo psicologico dell'infortunio al compagno e Teate rientra nel punteggio. Ippolito dalla lunga distanza è inarrestabile e con l'aiuto di Dabetic firma il sorpasso a 1'30" da fine quarto. Pichi però sotto le plance è un leone e consente ai suoi di chiudere il quarto avanti di 1, con il canestro conclusivo e 2 rimbalzi d'oro (21-20).



Il secondo quarto si apre come era iniziato il primo, con un canestro in penetrazione di Di Salvia, che poi regala.anche la tripla del +6. L'Amatori sembra ritrovare intensità e concentrazione e c'è spazio anche per il contributo di Eliseo, prezioso come quello di Di Donato. I biancorossi di casa volano sul +11 ma Teate è squadra che ha fiammate violente e improvvise che la rimettono pienamente in corsa. Pietrantoni impiega pochi secondi a iscrivere il suo nome a referto alla voce "punti segnati" e "rimbalzi conquistati". La panchina pescarese ruota gli uomini a disposizione con costrutto, dosando forse ed energie dopo un mese e mezzo di assenza da gare ufficiali. Kordis tocca la doppia cifra solo a 3' dal riposo, ma è uno degli osservati speciali di una difesa che raddoppia sempre sul suo talento cristallino. Corsa e difesa le armi ospiti, che tornano a un solo possesso di distanza da Pescara con 2 giri di orologio ancora da completare. All'intervallo lungo le squadre vanno sul punteggio di 44-42 pro Amatori grazie al canestro sulla sirena di Kordis.



Al rientro in campo, Chieti trova la parità dopo 2'30" e con bella personalità continua a praticare il suo piacevole basket senza dare punti di riferimento alla difesa avversaria e colpendo con puntualità dall'arco. Un gioco da 3 punti di Peres è fondamentale nell'economia del momento, come la grinta di Pichi e Di Salvia che permettono un nuovo mini break (9-0). Qualche possesso non perfetto nella gestione delle scelte mantiene Teate non troppo distante e l'ultimo quarto (che si apre sul 65-54) è tutto da giocare (grande azione di Di Salvia sulla sirena per il +11).



L'ultimo periodo è intenso e combattuto come i precedenti. Teate è osso assai duro, come testimonia la vittoria della scorsa settimana sui blu di Pescara, e non molla. Il gap si accorcia a metà tempino e gli ultimi 5 minuti sono di fuoco. L'Amatori è stanca e segna col contagocce (4 punti nel periodo) e Chieti ci crede. La squadra di coach Capone arriva al pari ad un minuto dalla fine. E si va al supplementare.



L'inerzia è cambiata. Teate vola sulle ali dell'entusiasmo e i biancorossi di casa sono assai stanchi, senza rotazioni e col fiato corto dovuto al lungo periodo senza poter disputare partite. L'Amatori si sblocca dalla lunetta, con Pichi, che poi anche su azione muove la retina. Kordis allunga il vantaggio a 2 possessi pieni. Nell'ultimo minuto Di Salvia regala i punti della sicurezza. E l'Amatori porta a casa il suo successo numero 11 in altrettante gare disputate. Finisce 81-77.





Il tabellino



Amatori Pescara - Teate Chieti dts 81-77



Progressivi: 21-20, 44-42, 65-54, 69-69



Amatori Pescara: Di Salvia 17, Di Donato 5, Kordis 26, Raicevic 8, Pichi 17, Eliseo 1, Peres 5, Pietrantoni 2, Antonini ne, Dondur ne, Serroni ne. All. Castorina. Vice: Di Iorio. Ass. Di Nardo



Teate Basket Chieti: Cocciaretto 4, Ippolito 24, Dabetic 28, Caggiano 10, Pichietti, Bartolucci 2, Gelormini 3, Aloisi, De Laurentiis 6, Febbo, Giannini. All. Capone