Chiusa in occasione del Giro d'Abruzzo la scuola di via Cavour: firmata l'ordinanza

Pescara è la città in cui il 9 aprile si chiuderà la prima tappa del Giro d'Abruzzo e per evitare problemi ad alunni e genitori è stata decisa la chiusura della scuola di via Cavour dell'istituto comprensivo 5.

Questo quanto previsto dall'ordinanza firmata dal sindaco Carlo Masci che ha così accolto la richiesta avanzata con apposita nota protocollata il 4 aprile dalla dirigente scolastica Daniela Massarotto che ha chiesto la chiusura perché, si legge nell'ordinanza, “per i disagi che potrebbero derivarne per alunni e genitori data la prossimità dell'ingresso del plesso all'area di passaggio della gara ciclistica”.

Ello specifico la corsa organizzata da Rcs Sport spa partirà da Vasto per concludersi all'Aquila e la prima tappa sarà proprio nella nostra città, nello specifico in piazza Duca degli Abruzzi dove arriverà passando per la Nazionale Adriatica Nord.

“Per il corretto svolgimento della manifestazione saranno disposte limitazioni del traffico veicolare nelle strade cittadine in prossimità dell’area interessata dal passaggio della gara ciclistica con possibili ripercussioni sul trasporto pubblico e difficoltà alla circolazione veicolare in termini di praticabilità e sicurezza stradale”, si legge ancora nell'ordinanza. Tra le misure prese, dunque, anche la chiusura della scuola.