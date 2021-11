Pallanuoto serie B maschile: ufficializzati i gironi

La Federazione italiana nuoto settore pallanuoto ha ufficializzato i gironi del campionato nazionale di serie B 2021-22. C'è grande attesa, perché al via di questa categoria ci sono ancora una volta – come nella passata stagione – due formazioni pescaresi che hanno una evidente rivalità sportiva: il Club Aquatico e il Pescara.

C'è quindi da aspettarsi un torneo molto importante, per diversi motivi a cominciare dal fatto che i gironi sono tornati a essere quattro e ciascuno è composto da dieci squadre. Alcune con storiche tradizioni nel glorioso mondo della pallanuoto. Come era logico attendersi a livello di divisione geografica dei raggruppamenti, Club Aquatico e Pescara sono state inserite nel gruppo del centro-sud Italia.

Oltre alle due abruzzesi pescaresi, le avversarie saranno una laziale (Aquademia Velletri), una lucana (Basilicata nuoto 2000), una pugliese (Waterpolo Bari) e ben 5 compagini campane (Cesport Italia, Ischia Marine Club, Polisportiva Canottieri Salerno, Rari Nantes Arechi e San Mauro). In attesa del calendario, le varie contendenti continuano ad allenarsi duramente, perché l'avvio del campionato non è poi così lontano.

La prima giornata prevista per il 15 gennaio 2022, poi si va avanti fino al 21 maggio nella stagione regolare. Quindi spazio ai playoff per i primi 4 classificati, mentre dall'altra parte l’ultima classificata retrocederà in serie C; la nona e l'ottava in graduatoria dovranno invece passare per i play-out per salvare la categoria.

Lo scorso campionato fu pesantemente condizionato dal Covid e i gironi (otto) composti da cinque formazioni, proprio per evitare lunghe e complicate trasferte. Le pescaresi se la dovettero vedere con avversarie del centro-nord Italia. Alla fine, il Club Aquatico sfiorò la promozione in A2, il Pescara giocò i play-out per evitare la retrocessione. La nuova composizione invece prevede un lento ritorno alla semi-normalità.

C'è curiosità per vedere come andrà la stagione 2022, ormai alle porte, anche se non è semplice stilare un possibile elenco di favorite e chi invece dovrà lottare per la permanenza in categoria. Di sicuro, Club Aquatico e Pescara stanno allestendo buoni organici che possano soprattutto favorire la crescita dei giovani pallanuotisti, senza disdegnare l'ottenimento di un risultato immediato. Ma la concorrenza non mancherà. Tra qualche settimana la federazione comunicherà anche il calendario, così sapremo le date e le specifiche di tutte le gare e in particolare dei derby.